8月14日，有网友发现中国电影院正上映一部DIY动画电影《牛来》。接下来72小时，出现了堪称影史奇观的“牛来”爆红现象。影片因粗糙的3D动画制作“反向走红”，而演职人员仅两人，是一对母子，各身兼数职。因影片成本低廉、制作粗糙，可以说全世界罕见，瞬间吸引大批网友猎奇购票观赏，网上并出现热梗“我一般不看烂片，但烂到这种境界要看一看”“看了后悔86分钟，不看后悔一辈子”“活久见”。

影片备案地大连官方通知当地影院下架，理由是怕影响大连城市形象。但除了大连，全国院线都迅速增加排片，票房由起初7000元人民币（1300新元）应声上涨破3000万元（566万新元）。影片爆红之初，微博热搜50条当中有八条关于《牛来》。8月16日下午，微博官方控热，把所有《牛来》相关热搜下架，“牛来”成为热搜敏感词。

诸多限制令人情绪不满

中国电影审查以严格闻名，通过审查才可取得上映许可证，俗称龙标。长久以来，广电总局与电影人拉锯对抗，主要针对“政治黄赌毒”进行拦截，若遇问题，广电总局会将电影打回重审。有多严？中国名导田壮壮2019年完成的电影《鸟鸣嘤嘤》至今尚未公映，他在访谈中说，广电总局多次已读不回，项目卡关。王小帅的电影《沃土》修改五十余次仍未通过，他一怒之下违反相关规定，直接报名柏林影展。