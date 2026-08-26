早报封面说：“电动车跃升主流，占上半年注册新车逾六成”。新闻也说：“中国电动车巨头比亚迪占据所有注册新车的25%，稳居畅销车品牌榜首！”

常常我都说：进入小国区区七百平方公里的C国电动车品牌，已将近20个！看官们的眼球，估计也跟球友一样充满诧异！且看看老头不完全的统计——Aion、Avatr、BYD、Deepal、Denza、Dongfeng、Jaecoo、Hongqi、Im、Leapmotor、Maxus、Nio、Omoda、Ora、Seres、Skyworth、Xpeng、Zeekr，这就18家了！若加上那些号称国际品牌但实际生产地在C国的，如英国的MG、瑞典Volvo旗下的Polestar、马国的Proton（这二P和Zeekr皆吉利汽车产品，某些型号，连车身和功能配置都一模一样，但马国车价却最便宜，不追求品牌效应的看官买车时应该懂哈），以及美国的特斯拉，那就超过20个品牌啦！

很多国人都以为B牌车能在众多电动车品牌中拔得头筹是因为独占先机，事实并非如此。2011年，小国陆交局第一次引进电动车，合作伙伴是美国特斯拉和日本三菱。B牌车是迟至三年后的2014才以商用车（德士、货车、巴士）的身份进场的。至于家用车，更是于2019才迟来的姗姗。