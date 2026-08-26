今年6月18日那天，我将那株被人遗弃的石榴枯枝带回家，从那天起，它便成了我每天清晨最惦记的事。

每天起床后，我不再急着看手机，也不先泡一杯茶，而是径直走到后院，看看它有没有新的变化。起初，我总担心它熬不过来。那干瘪的枝条毫无生气，仿佛生命早已离去，只剩一副空壳。

日子久了，我渐渐少了探望。不知过了多少天，当我再次走近时，生命竟已悄然复苏——枝头冒出一点嫩绿。再过些日子，一片、两片、三片嫩叶陆续舒展。直到今天细看，它已长出许多新叶，在晨光中轻轻摇曳，充满朝气，全然不见当初奄奄一息的模样。

望着它，我心里涌起说不出的欢喜，仿佛看着一位从病榻上渐渐康复的老友，一天天恢复精神。那每天一点点变化，看似微不足道，却让我一次次感受到生命顽强的力量。

看着看着，我忍不住胡思乱想：它们会不会也知道，是我把它们从垃圾堆旁救了回来？会不会有一天，轻轻摇动叶子，向我这位“救命恩人”说一声“谢谢”？

想到这里，我不禁笑了。哈哈，这当然只是我的一厢情愿。树不会说话，更不会向人道谢。真正值得高兴的，不是它会不会感谢我，而是它还愿意努力活下去。

其实，当初把它带回家时，我从未想过要什么回报。只是觉得，一株尚有一线生机的植物，就这样被丢弃，未免可惜。既然自己有能力让它继续生长，为什么不给它一个机会？说到底，不过是因为喜欢植物，喜欢看见生命成长。

曾几何时，我一直想种一棵石榴树，也想过干脆到花圃买一盆现成的，省时省力。然而命运让我遇见了这株被遗弃的枯枝。它没有漂亮的树形，没有鲜艳的花朵，甚至没有人知道它还能不能活下来。如今想来，或许正因如此，我才更加珍惜它。

买来一棵树，只是拥有一盆植物；而亲手救活一株濒临枯萎的生命，却像陪伴一位老友重新站起来。它的每一片新叶，都记录着耐心；每一次抽芽，都见证着等待；每一天的成长，都让我感受到一种平凡而真实的喜悦。

也许有一天，它会开花，会结果；也许不会。但这些都已不重要了。

因为从它重新发芽那天起，它带给我的，早已不是一棵石榴树，而是一堂关于生命的课。

生命，有时真的很像一株枯枝。只要心里还留着一点希望，再多一分耐心，多一分守护，总有一天，会在最意想不到的地方，长出属于自己的新叶。

而我，也会继续每天早晨去看看它。不是为了等一句无声的“谢谢”，而是为了见证一个生命努力活着的模样。