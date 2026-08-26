“如果我们选择逃避烦恼，它就会一直追着你…”

分享信息：我们要实现真正身心清净、健康无毒的生活，需要一套系统化的实践路径，将身体的排毒与心灵的净化融为一体，形成健康的正向循环。在生理层面的基础排毒上，饮食应以天然原型食物为主，减少加工食品、人工添加物与高糖高脂饮食，优先选择有机蔬果与优质油脂，并摄取充足的膳食纤维以辅助肠道与肝脏排毒。

我们同时应建立规律运动习惯，每周进行适度的有氧运动，促进汗腺与血液循环排毒，并刺激大脑释放脑内啡与多巴胺以抗击焦虑。此外，高品质的睡眠是大脑进行深度排毒的关键，睡眠时大脑中的脑淋巴系统会清除白天累积的代谢废物，维持充足睡眠是身心健康的基石。

在心理与认知层面的净化上，正念觉察是一项强大的工具。每天抽出时间进行呼吸觉察或身心扫瞄，当焦虑、愤怒或嫉妒升起时，不评价、不压抑，仅仅作为一个客观的观察者看着它，藉此打破情绪自动驾驶机制，切断烦恼情绪的连锁反应。同时，结合认知重构与自省，建立每日记录与反思的习惯，审视自己当天是否被贪瞋痴带动，并重新建立合理的正向思考框架。此外，主动进行资讯排毒，减少接收充斥着暴力、对立与焦虑的社交媒体讯息，并透过阅读沉淀心灵的作品，来为大脑注入有益的精神养分。

在心灵层面的超越上，感恩练习能有效减弱贪婪与比较，重新训练大脑关注当下的丰盛而非欲望。积极参与社会服务与利他行善，已被科学证实能激活大脑的奖励机制，释放催产素并显着降低压力水平。而定期的静坐、禅修或宗教修持，则能帮助人们连结更宏大的生命意义，转化深层的潜意识，达到真正的轻安与身心和谐。

·障重

当我们的欲望太多，不仅学问做不好，也一定会影响健康。欲望就是烦恼的来源，而我们每天应做的，就是“耘除众恶”，我们要根除心田里的杂草，也就是心中的万般恶事。心中的恶事有哪些呢？比方执着、多疑、怨恨、嫉妒等，如果这些恶念不去除，是不容易有善的收成；耘除众恶，才能在个人的进德修业上，成长功德花果。

《俱舍论记》云：“烦恼障重，以烦恼能引业障，业障复能引异熟障，如是皆以烦恼为本。”烦恼来了，我们一定要面对它、化解它，如果我们选择逃避它，它就会一直追着你。你只有除去它，才能得胜。

·差异

一般人会认为，自己所有烦恼、不顺利，都是别人造成的。佛法教我们断除烦恼的方法，就是要我们不要受环境变化所影响。也就是说，在任何逆境发生时，心中没有仇恨怨怼，心理没有受伤，烦恼不起，一个无妄之灾就显得微不足道了。很多人也说，平生没做恶行，是个好人，为何还要遭受苦难？其实，任何有物质之身就有果报、就有障碍，如同有大地山川，就有风雨云雾。

大修行者也要受果报的，佛陀就曾遭大石块击伤，也曾罹患重病。但果报和障碍未必会招来烦恼，大修行者跟凡夫的差异就在于此。我们须要做的，从来就是要清楚辨知烦恼的缘起，然后面对它、处理它。