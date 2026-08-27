其实这个城市并不适合需要安静的人。她以喧闹嘈杂与夜生活著称。不过从酒店房间的落地窗，可看到一片向东南角延伸，通往清水湾一带的海面；近处维多利亚港对面是北角密集的住宅区。它后面的山上，如果仔细看的话，看得到我17年前住过的房子，在大坑径虎豹别墅旁边。我搬离以后再没回去过。

酒店房间玻璃密闭，挡不住楼下游泳池孩子们嬉闹时的笑声，更挡不住较大型的船只经过时马达的嗡嗡作响。但除了这些，那片玻璃窗更像是电影院里的大荧幕——穿梭来去的车子与船只，变化无穷的天空云朵，阳光与海面表演大自然的光影魔术，远处的柏架山山顶若隐若现在雾霭里……但你知道隔壁就是你喜欢的点心酒楼，明早起床后可以和邻里的阿叔婆婆们一起饮茶，于是心里便又添了几分安心。唉，一个热爱大自然又着迷于城市便利的人，一个喜欢安静又享受刹那喧嚣的人，这里实在是再好不过了。

你说这个城市经历了巨大变化，正在疗伤；少了几分固有的自信，多了一点迷惘。你看着那一艘敌不住岁月与海水侵蚀，显得老旧的渡轮说：这交通工具充满了城市个性，却也急需一个大翻新。你像一个城市规划者一样检视一个城市。如果这个城市归你管理，你会如何改变它？