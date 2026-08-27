“对外境增一分定力…”

分享故事：牛头山有一位法融禅师，参禅颇有功夫，能降龙伏虎，百鸟衔花来供养。一天，四祖道信禅师行脚南方，慕名前往拜访，看到石屋旁，众虎狼围绕。四祖故意作出怖畏的样子，法融看了，不以为然地说：“原来你还有这个在？”四祖假装没听到，随后趁着法融不注意时，在他的座位上写了一个大字“佛”。等法融再回到座位要坐下时，看到座位上的字，毛骨悚然不敢坐下。四祖也如法炮制说了一句：“原来你也还有这个在？”

两人相谈甚欢，夜色渐深，各自就寝。四祖纳头便睡，鼾声如雷响。法融在旁端坐观心，被四祖的鼾睡声所困扰，久久无法入定，心中一直责怪着这个修道人，有失出家人风范。

第二天早上，法融很不客气地当着四祖面指责说：“既已当了祖师，为何睡觉还会有大鼾声？干扰人家整夜不能入定。”四祖反道：“你这个恶心比丘，昨夜大开戒，杀断虱子一条腿，虱子整夜呼痛不止，直吵得我一夜不曾入眠！”

原来法融在夜裡坐禅时被四祖的鼾声所扰，不能安定，遂摸着一只虱子，丢到禅床下。法融心有不服，反问说：“既不许作观行，于境起心时，如何对治？”

四祖说：“境无好丑，好丑起于心，心若不强名，妄情从何起？妄情不起，真心任遍知。汝但随心自在，无复对治，即名常住法身，无有变异。”此时，法融恍然大悟，随即向四祖求忏悔。四祖为他授记说：“我受僧璨大师顿教法门，今付嘱于你，记得继续住持在这山中，以后自然会有五个达道的人来向你求学，并阐扬你的禅法于后世。”说也奇怪，从此以后，虎狼不再来助威，鸟儿也不衔花来供养，一切境界均归于平静。

·主张

我们面对外境时，应有自己的主张，不可随意为之牵动、扰攘。尤其更要积极地肯定自己，怀着“一住寒山万事休，更无杂念挂心头”的决心和气魄，那么无论时代如何动荡转变，无论人家如何骂你、唾你、污你、谤你、褒你、奖你，也能随遇而安，不受束缚，自享一片风光霁月的心灵景致。

在任何环境下，我们都能以自身竖立的形象应对，表现自己的慈悲、道德、智慧，将自己的为人与种种设想让人明白，那才称得上是正人君子。一个人口里经常说自己有修养、能明理，是没有用的。所谓“道一丈，不如行一尺”，在人间修行，要真实做到有修养和明理，否则千经万论也只是“数他人宝”，不管用的。

·无常

我们能对外境增一分定力，就可减去心中一分的痛苦，能放下与人相处时的是非比较，即能远离人事的纷扰和煎熬，做到无心，日日如沐春风，时时清凉无忧。工作时，不在形象上计较，也不觉得自己有功劳，就不会觉得辛苦。如同我们有心，心可以不动，但是眼耳鼻舌身要动：眼睛能看、耳朵能听、嘴巴能说、手脚能活动做事。

然而，难就难在，人往往接受不了无常的变化，而宇宙人生的真理即是“诸行无常”，一生中，每个人都随着无常的变动，身上的老、病、死的变化，感情上的聚合离散，我们如果能够“既来之则安之”，那当下即成你的佛国净土。