世界杯足球赛是让全球四年一次热血沸腾的国际赛事。我不算足球铁粉，但每每世足来临，总会不自觉地被这股足球热感染。

这次世足最让人意难忘的，应该是堪称史诗级罕见的英法季军赛。开场时英格兰就把本届最强搭档队长凯恩和中场贝林厄姆放在板凳上，由赖斯担任队长率领三狮军团。赖斯也不负众望，在开场不到三分钟带球推进禁区射门。英格兰队仿佛吃了颗定心丸，上半场更是一口气把比分拉至四比零。原以为法国会饮恨败北，下半场换了四名球员的高卢雄鸡队仿佛刚苏醒，接二连三成功攻破英格兰球门，硬生生把比分追回四比三，让Les Bleus球迷看到一线希望。过后英法几乎是一队一球轮流进攻，在最后十几分钟接连进球，以本届赛事总比分最高的六比四完结。

世足主题曲《DNA》里有一段我很喜欢的歌词：“We’re shooting for the stars, got fire in our hearts. This is more than just a game, it’s our DNA”（我们的目标是璀璨星空，胸膛燃烧熊熊烈火。这不是单纯的游戏，是我们与生俱来的基因。）有人说英格兰时隔六十年重回世足前三甲，有人说姆巴佩以22球荣登世界杯历史神射手，但两队都差临门一脚无缘世足决赛宝座。这场英法季军赛却打出了全赛事最精彩的90分钟。除了观众看得过瘾，两队锲而不舍的表现更是提醒我们何为真正的运动家精神。