郭亮：50岁以后：从骆驼、狮子到婴儿
退休后的婴儿期，并不是无所事事的空白，而是体力与智力的重新配合。只有保持身体的活力，才能支撑智力的探索；只有维持智力的敏锐，才能点燃身体的行动。
婴儿的价值，不在于“成就”，而在于“体验”。当一个人重新对世界感兴趣，年龄就不再是一个不断增加的数字。 （Pixabay图片）
或许是自己年过50，大数据常推送给我很多六七十岁依然活跃的艺人消息，有的是时尚网红，有的健身达人，还有健康饮食行家。他们的共同点都是毫无老相，努力展现自己的逆龄状态。
虽然“榜样的力量是无穷的”，但具体要怎么做，我总要在行动之前理清思路，方可目标明确地去坚持。于是想到尼采关于人类精神成长的终极路径：精神如何变成骆驼，骆驼如何变成狮子，狮子如何最后变成孩子。骆驼是负重前行，狮子是反抗与掌控，婴儿则是重新开始，以好奇心面对世界。这个精神三变的隐喻，放在现代人的生命轨迹里，尤其是50岁以后，更让人有所启迪。
年轻时，我们像骆驼一样，背负着家庭、事业、社会的期待。加班、升职、买房、养育子女，这些都是沉重的负担，却也是生命的必修课。骆驼的价值，不在于它走得快，而在于它能承受。承受责任，承受压力，承受时代的重量。