或许是自己年过50，大数据常推送给我很多六七十岁依然活跃的艺人消息，有的是时尚网红，有的健身达人，还有健康饮食行家。他们的共同点都是毫无老相，努力展现自己的逆龄状态。

虽然“榜样的力量是无穷的”，但具体要怎么做，我总要在行动之前理清思路，方可目标明确地去坚持。于是想到尼采关于人类精神成长的终极路径：精神如何变成骆驼，骆驼如何变成狮子，狮子如何最后变成孩子。骆驼是负重前行，狮子是反抗与掌控，婴儿则是重新开始，以好奇心面对世界。这个精神三变的隐喻，放在现代人的生命轨迹里，尤其是50岁以后，更让人有所启迪。

年轻时，我们像骆驼一样，背负着家庭、事业、社会的期待。加班、升职、买房、养育子女，这些都是沉重的负担，却也是生命的必修课。骆驼的价值，不在于它走得快，而在于它能承受。承受责任，承受压力，承受时代的重量。