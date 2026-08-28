“化凡心为佛心…”

分享信息：农历七月俗称“鬼月”，也就是所谓鬼门开的日子，这其实是民间信仰。所谓的鬼门开，并非真有一道鬼门会被打开，鬼道众生便跑了出来；须是人们为阴间众生做功德的心念与之相应，他们才会来接受祭祀；若是没有人为他们超度或祭祀，他们也不会出来。因此，认为鬼月诸事不宜的想法，是心理因素；其他非汉民族的地区，既没有鬼月的传说，也就没有这些禁忌。

阴曹地府之说，也出自中国民间信仰。包括人死后都会变成鬼，要赴阴曹地府受阎罗王审判；横死的人会变成厉鬼、无人祭祀的亡者变成孤魂野鬼，这些种种都是传说，不是佛教的观念。不过，在许多经典中却看到阎王的记载，这是佛教为了随俗教化的方便而相信阎王的存在；经典中的阎王被视为鬼王，统领鬼道及地狱道的众生，即使威德福报很大，但是“朝为阎罗王，晚吞热铁丸”，既享福报也受罪报。

正信的佛教，不认同人死后须经阎王审判，但对于民间传说，如阴曹地府、阎王派狱卒捉拿将死的人等，佛教也不反对，因为一些部派佛教教派认为，阎王及狱卒均是由各个地狱众生的业力所感，都是众生的业识所变现的。站在唯识所现的观点上，由于众生在生前有这样的观念与想法，死后心识才会变现出如此的情境与现象。

人为何怕鬼，对“鬼月”心生忌讳？探究怕鬼心理，不外两种：一，对于超越人类理解能力的不可知事物，怀有恐惧，以及二，无法预测的逆境发生时，会使身心的安全受到威胁，因而害怕。怕鬼的心理好不好？它对一个人本身的感觉来说是不好的，但对人格健全来讲，是好的；因为那会使我们在潜意识中有一种认知，知道自己还有所不能，有所畏惧，如此，便不致胆大妄为。

·自招

分享偈语：“阎罗常告彼罪人，无有少罪我能加；汝自作业今自来，业报自招无代者”；阎王经常告诫犯罪的人，你犯了罪，我无权替你减少，也不能妄自增加你的罪业，因为业力是自作自受，连阎王也无权干涉。善恶果报，是丝毫没差错的。而所谓的“汝自作业今自来，业报自招无代者”指的是：你曾造下的恶业，今天到了阎罗殿，这些业报是没人能替代的。

世间很多人，不知因果业报的原理，正如佛教说的“菩萨畏因，众生畏果”，谁是菩萨，谁是众生？两者的分别是：菩萨畏因，菩萨不敢随便造下恶业，因为深知恶业的种子一旦种下，终有一天会有恶果。众生畏果，众生勇于造业，因不明白因果报应，什么事情往往先做了再说，什么恶行都不怕，等到报应来了才悔不当初。

·镜子

所以聪明的人，要学习菩萨畏惧造业，在生活中不随便乱想乱作。好比窃盗、贩卖毒品，有一天东窗事发被拘捕，后面必定是牢狱之灾；勒索、绑票、妨害风化甚至杀人，没人能侥倖逃得过法律的制裁。纵然能侥倖一时，也逃不过因果善恶的报应。一个人如果能受持五戒，奉行诸善，对于坏事勇于远离，明白“善恶到头终有报”的道理，起心动念就会更加谨慎留意了。你的罪业，因为业力是自作自受，连阎王也无权干涉。

因果不是惩罚，而是镜子，地狱和审判完全是造业者“自作”的投影。错与对、刑罚轻重，完全取决于我们生前的那本“账簿”。