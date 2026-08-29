“当身体与心灵不协调时，表情就是苦涩的…”

分享信息：一名豆腐小贩仍推着手推车在东京穿街走巷，她不只是贩售健康食品，更成为独居长者的重要依靠。小贩菅谷晃子每周3天下午戴着草帽、推着手推车吹响号角，沿着东京狭窄巷道贩售各式豆腐。对许多居民而言，她送来的不只是豆腐，更是一声问候、一段聊天以及对生活的关心。

日本是全球高龄化最严重的国家之一，独居老人持续增加，“孤独死”也成为社会关注议题。长年在社区走动的晃子，熟悉每位老顾客的生活习惯。她坦言，过去曾数度成为最先发现独居长者过世的人，由于部分老旧住宅邻里关系密切，有些住户甚至没上锁，她可向房东取得钥匙查看状况；若发现报纸多日未收、往往就是需要留意的警讯。然而，晃子认为，真正珍贵的不是自己扮演“守护者”，而是每天与居民建立起的人际连结，她说，送豆腐也改变自己的人生。

她每天步行约3小时，穿过迷宫般的住宅巷弄，居民会买豆腐、聊聊家里调皮的猫、分享庭院新长出的藤蔓，也有人刻意等到晃子才购买豆腐，只为了和她说上几句话。无论晴天雨天，晃子始终如一，她笑着说，即使下雨也照常出发，因为她知道，许多顾客等待的不只是豆腐，更期待那一段短暂却温暖的相聚时光。晃子感叹，如今许多人一整天都不需要开口与任何人交谈，走进便利店也只是操作荧幕、自助结账，少了人与人之间最基本的问候，生活也显得更加疏离。在数码化快速发展、人口老化持续加深的社会中，晃子用一辆手推车、一声号角与一句问候，守护着社区的人情味。

·沟通

数码化时代，人际沟通的管道虽大幅增加，但人与人之间却不见得因为沟通频繁而互相信任、了解，反而更容易隔阂。许多人生活里所以有忧苦烦恼，肇因于你我的人际关系不和谐，又或者选择冷对待，这些都是可以改善的。其实，归根结底，人际关系上的疏离感，主要在于我们不懂得如何善待“你”，也不自知如何修持“我”，甚至还强力分别你和我，因此产生许多不必要的情绪，以致把自己藏起来，选择少沟通，或者甚至不沟通。

一般人所认为的沟通协调，就是让别人接受自己，却往往忘了体察别人真正的需求。这就是同理心的缺乏，而同理心往往才是维系和谐人际联系的关键。

·导演

我们又如何创造和谐的人际关系呢？透过随缘随喜、发愿结缘、聆听陪伴、真诚相处、微笑赞叹、同理慈悲六个条件来创造，重点在于”给人接受、受人重视”；我们的生命都需要善缘，人际关系决定生命的世界，服务是交朋友的方法，服务创造因缘，服务就是结缘。

许多人可能没留意到，当身体与心灵不协调时，所呈现出来的表情就是苦涩的。我们都可以亲近善知识来提升内心能量，真心的朋友也会慢慢变多。人不仅要有自信且自在，更要培养一个自在给人欢喜的人生。《大乘起信论》中有句话说：“所言法者，众生心：是心则摄一切世间法出世间法。所言义者，有三种；用大，能生一切世间出世间善因果故”；人要自觉并让自己保持正能量，做自己和别人的人生导演。