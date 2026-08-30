“把逆境化为滋养生命的智慧…”

分享故事：美国人罗宾逊曾撰写一本回忆录《超出预期》，作品源自他在儿子死后不久，一篇刊登于《纽约时报》并获奖的散文《复原之路》。散文引发极大共鸣，他决定写下与已故儿子相处的点滴，以及从中获得的生命启发。罗宾逊的三个孩子中，有一个孩子纳达夫，因心脏不全，5岁时就离世了。然而，罗宾逊呈现在公众面前的，是一个积极的形象。他说，能成为纳达夫的父亲，他非常荣幸，他也很珍惜能有这样的际遇，即使过程中少不了煎熬和不安。

罗宾逊说，他得知儿子的病情时吓坏了。他不清楚手术是否能成功，儿子能否活下来，这让他发现，养儿育女的核心就是做选择。他和妻子竭尽所能，努力克服未知带来的挑战，希望事情能有最好的发展。但由于纳达夫的状况，罗宾逊也明白医生不是魔法师，为了让孩子能在有生之年能看一下世界，罗宾逊在纳达夫过了四岁生日后，带着全家去澳洲玩。在澳洲度假的前两周，一切顺风顺水。但就在即将回美国时，纳达夫看起来不太对劲，随即被诊断有血栓，需动紧急手术。

手术过程耗费10小时，主治医生说：“纳达夫状况不好。今晚可能会发生三件事。一，他可能好转，但机率小；二，他可能会稳定，这是我们所希望的，或三，他的病情会急转直下，这样，我们也无能为力。”然而，奇迹发生，纳达夫撑过去了。

罗宾逊一家卡在澳洲三个月，直到他们联系到费城儿童医院，将纳达夫平安送回美国。回到美国后，纳达夫最大问题是他肺部积水，须等待清除。他们在费城等了半年。期间，纳达夫学会了重新走路、说话、吃东西，也重现笑容。罗宾逊和家人尽量带纳达夫走向户外。可回家后的五个月，纳达夫仍不敌病魔。儿子嚥下最后一口气的那晚，罗宾逊将他抱在怀中，百感交集。除了痛苦、悲伤，他感受到最多的情绪却是骄傲。在儿子短暂的生命，他们一起经历了许多骄傲时刻。

成为父亲后，罗宾逊总觉得自己的工作是引导孩子认识世界。直到纳达夫出生后，他才明白孩子其实也在教会大人很多事。纳达夫的短暂生命让他明白生而为人的意义。这个意义就是去细细体会这世上许多不为人知的奇妙之处，去承担选择后各种难以控制的后果，也去发觉成长和修复的真义。

·清除

我们的生命有无限的价值，不要以为自己只有五尺之躯，能有多少能力？能有多少作为？其实生命里面有太多的价值，我们自己平时应该不断地衡量自己、评估自己，看看自己能发挥多少潜能，能尽多少力量。自己不必有所保留，也不必有所顾忌，只要客观的评估自己，然后尽情地发挥。尤其在身处逆境、或者悲痛的时候，更不应该自离自弃，要想方设法清除自己心灵上的尘埃、污秽，涵养我们清净的心灵，如此才能把自我的潜能显现出来。

·调整

面对生活的打击与挫折时，关键就在于“心甘情愿”的忍耐，并运用正向的愿力，以及“世间一半一半”的平常心去接受、化解。痛苦和打击如同弹跳皮球的压力或黑夜白天的交替，只要我们的内心有信仰与慈悲，就能把大事化小、小事化无。

面对打击的智慧态度，首要就在接受与承担，把逆境当作生活必然的责任与历练，不怨天尤人。其二做到转念与放下，懂得以“忍”化解委屈，明白凡事有得必有失，认真做事却不过度执着。最后慢慢培养正能量，用平和与自信对治心中的悲哀与沮丧，不让负面情绪扩大。

生活中的打击与逆境是成长必经的过程。面对挫折时，不要把它当成绝境或无法承受的打击，而要视其为自然发生的现象。只要调整心态，接受事实、尽力而为，就能把逆境化为滋养生命的智慧。