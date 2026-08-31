通常入黑以后，我都尽量避免看书或者写稿，吃完饭冲完澡耍废床上追剧。5月初从曼谷回来直到今天，追了不少日剧韩剧泰剧。《地狱占星师》的女主角是以细木数子这个既被誉为日本国师又被贬为昭和恶女的传奇人物为原型，但又不完全是真人真事，只能说是根据真实人物而改编的虚构故事，已经有人揭露她的真实人生远比剧集更加猖狂，猖狂到连命运都要绕道而行。户田惠梨香的细木数子不是演得不好，而是演得太好，然而浑身是戏和鬼上身之间不一定是等号，真正的鬼上身，不会让你觉得眼前的鬼演得真像，而是令人全身鸡皮疙瘩的活见鬼。

《超能路人甲》韩文原名是“The Wonderfools”，中文译名完全译不出它的谐音梗，确实看起来像搞笑版的《Moving异能》，剧情摆脱不了正邪对立那种套路，不过这出韩剧让我笑到非常开心。原来朴恩斌也可以全身都是喜剧细胞，车银优的四眼超人帅到令人晕浪，但真正延长了我多几年寿命的是崔代勋和林成财这两个大配角，还有剧集最后几秒才出现的那只黑猫，就算是AI生成又怎样，至少我的欢乐是真实的。前两天追完的《毛骨悚然的恋爱》也是朴恩斌担纲女主角，这出韩剧的灵魂是她跟梁世宗的化学作用，所有爱情影剧最关键的永远在于男女主角有无化学作用。

《努力克服自卑的我们》这个中文译名稍嫌鸡汤，不过韩文原名《所有人都在跟自己的无价值对抗》本来就是如此，反而英文译名“We Are All Trying Here”更加贴近剧情的窝囊、自卑、不安、抑郁和无奈。朴海英的编剧之所以可以触抚到我们，一定是因为有把真实的生命经验放进里面，否则这样的情感强度是产生不出来的，可惜落在导演车荣勋手中，感觉还是有那么一点童话。为什么连续剧总爱拖曳着一条草草完工的光明尾巴？