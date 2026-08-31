最近有一则新闻提到，政府计划到2030年将全日托婴所的费用降低至300元，同时通过增加现金补助，向孩子的储蓄账户发放奖金等一系列政策，鼓励年轻人生育，以提高生育率。然而，我今天想和大家分享的，却是其中一个值得思考的悖论。

正如我们之前提到的，抚育孩子已经不再只是父母个人或家庭内部的责任，而逐渐成为需要整个社会共同参与的一项事务。不少父母因为房贷、车贷等压力，不得不在孩子出生仅两个月左右时将他们送入托婴所。而托婴所的本意是让父母放心工作，将他们从平衡工作和家庭的焦虑中解放出来。但实际上，托婴所很可能是焦虑的源泉。由于我要回美国继续博士学业，为了让即将到来的分别不那么突然，我提前给孩子办理了托儿所入学。恰好这段时间家里的女佣也突然请假，要回印度尼西亚两周，我不得不一个人在复习博士资格考试的时候在家带娃。

然而，真正开始上托婴所之后，我们很快遇到了另一个问题。孩子离开了家里安全的环境进入社会，与其他小朋友和老师们频繁接触意味着接触到不同的病毒源，于是会开始反复生病。因为宝宝还很小，一旦出现比较严重的情况，我们往往只能带她到竹脚妇幼医院看急诊。第一次，她在家里疑似因为吃了含麸质的燕麦而出现过敏反应，整张脸肿得眼睛已经睁不开了，我们急急忙忙送进了急诊。之后几天上学只能反复叮嘱老师不要给她吃燕麦之类的食物。几天后的周末，她又开始持续低烧。好不容易康复，她去了两天托婴所后又因为连续几天都出现了一天内多次拉肚子的情况而再次进了急诊，所幸没有到住院的程度。我们才意识到，她之前的发烧很可能已经是肠胃炎感染的表现，开始变得乳糖不耐。她在托婴所接触其他孩子和新的病菌，于是循环感染、康复、再感染。