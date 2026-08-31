走在据说是世界上第一个“跳蚤市场”的巴黎圣旺市场（Les Puces de Saint-Ouen）里，总觉得“跳蚤”这个词与眼前一切实在有些不相称。古董金银器、油画、雕花木家具、水晶吊灯错落陈列，满目琳琅，甚至有些金碧辉煌，像一座没有围墙的博物馆。

圣旺市场的历史可以追溯至1885年，“Les Puces”在法语里就是“跳蚤”的意思，“跳蚤市场”这个名字来自于一段巴黎的市井往事。当时，街巷间活跃着一群被称为Chiffonniers的拾荒者，他们从人们丢弃的旧衣、家具、金属和杂物中，寻找仍有价值、可以再次转手的物件。19世纪中后期，随着奥斯曼男爵主持巴黎大规模城市改造，宽阔笔直的大道取代了拥挤的旧街区，许多拾荒者和小摊贩也逐渐被挤出市中心，一路向北在当时巴黎城墙之外的Saint-Ouen落脚。

最初，这里不过是一片杂乱的露天集市：各种杂物、旧衣物、旧家具、旧床垫堆叠在一起，当时的人们觉得这些从旧屋里淘来的衣物和软垫，大概连“跳蚤”也一起带来了，于是Marché aux Puces（跳蚤市场）这个名字便渐渐流传开来。一百多年以后，跳蚤大概早已不见踪影，昔日巴黎城外的荒地，却成了世界上最著名的古董市场之一。