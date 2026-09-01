中国北方人经常吃面食，其实南方人也吃，苏杭上海一带的面馆就很多，不同的是：北方人的面食是主食，南方人会把生煎馒头、馄饨、面条当作点心。夏天的时候，上海人爱吃凉拌面，即所谓的“冷面”。当年没有空调，上海的冷面都是用强力电风扇吹凉，所以也称“电风扇冷面”，再配上三丝、辣肉、素鸡、烤麸、大排等浇头，真是夏日里的一剂“舒胃”方。上海吃冷面最有名的店是“四如春”，金宇澄的小说《繁花》就提到它。

新加坡四季如夏，非常适合吃拌面或冷面。最近111索美塞的一楼就开了一间“怎么拌”小馆，主打拌面、拌馄饨、拌饭。主理人是一位有上海背景的女孩，名字叫天天。作为餐馆的名字，“怎么拌”很难直译成英文，所以餐馆的英文名变成了Bund & Toss，Bund的字面意思是外滩，暗示了上海背景，Bund的发音又接近“拌”；Toss有搅拌的意思，又有抛硬币来决定怎么办／拌的举动。年轻人创业有时候真的靠老天来安排，餐饮业的竞争如此激烈，生意是否兴旺除了人为因素，天命也很重要。

记得半年前的一天，我们在朋友家聚餐，天天和她的家人也在座。我和天天的母亲是好友，时有聚会，偶尔天天也来参加，但她很内向，话很少，几乎不和我们交流。不过那天晚上可能因为喝了一点威士忌，天天话匣子打开收不住了，我从未见过这样的天天。天天毕业于美国南加州大学电影艺术学院，学的是动漫，她有绘画天赋，那天她把她的速写本给我们看，还滔滔不绝说了她的开店理想，如何设计店面、餐馆定位、文化座谈等等。她母亲开玩笑说她醉了，天天说：“我没醉，天花板上的吊灯还没有旋转。”我们都笑了，是天天在旋转、在发亮、在颤动。现在回想，那一刻的天天，脑海里一定在激烈运动。