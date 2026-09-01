“见好就收，觉得我足了…”

谁人不知要知足？知足之所以难，正因人心如深谷，炽热的贪欲会不断放大对权、利、情的外求。当一个人的欲望被点燃，现有的便会被视作平凡甚至匮乏，从而让人在无休止的追逐中迷失。

分享信息：“知足”一词，是先秦典籍文献常见词语，《老子·道德经》第四十四章问曰：“名与身，孰亲？身与货，孰多？得与亡，孰病？是故甚爱，必大费；多藏，必厚亡。故知足，不辱；知止，不殆；可以长久。”这句名言的意思是，名誉与生命，哪个值得亲近？生命与财富，哪个更需要看重？获得与失去，那个会感到疾困忧虑呢？如果，过分喜爱贪婪，必然要付出巨大的损失；不必要的金银宝藏聚积过多，必定会遭受更大的丧失。所以，知道何为满足，能心安理得，便不会遭受耻辱蒙羞；知道及时止损，不会过犹不及，才不至于发生危害。如此，生命才有意义，能长长久久。

于是，孔子教导弟子“君子固穷，小人穷斯滥矣”，意思是：具有高尚志德修养的君子，即使生活遭遇困顿，仍然会固守本心，不易动摇；小人困厄不得志时，反而容易没有准则地随波逐流，肆意妄为。这两者的差异在于，小人往往“祸莫大于不知足。”

·止境

有句话说得好：“不知足者，虽富而贫；知足之人，虽贫而富”；我们真正的富贵，不在财富数字多寡，而在发掘内心的宝藏，自知满足，不过分强求企及。

清代流传的劝世诗《知足歌》这么写道：”人生尽受福，人苦不知足；思量事劳苦，闲着便是福；思量痰厄苦，无病便是福；思量患难苦，平安便是福；思量死来苦，活着便是福。也不必高官厚禄，也不必堆金积玉。看起来一日三餐，有许多自然之福。我劝世人，不可不知足”；核心意思就是劝导世人看淡名利，珍惜当下拥有的健康、平安与自由，懂得知足常乐。如果陶渊明不是满足于田园生活，而是醉心于当官发财，迎合官场，或许就会多了一位贪官，后人又焉能享受到“采菊东篱下，悠然见南山”的千古绝唱。

知足是人生难得的一种处世态度。欲望是无止境的，就像一条锁链，一个牵着一个，永远都不能满足。

·标尺

知足不是不思进取，而是调整心灵的标尺。要做到知足，关键在于”不与物质盲目攀比、懂得感恩惜福、以心灵的富足代替对名利的贪求”，从而在日常生活中落实“知足常乐，能忍自安”。

首先，我们可以试着做到不要在金钱、名利、物质和享受上与他人高攀，而应在道德、能力、学问和心量上与别人比。

我们也可在生活中体悟真正的富贵，那就是学习发掘自己内心的宝藏，懂得“以无为有”。能够在生活饮食起居中保持简单，不吃过头的饭，不贪过多的享受，保持身心宁静。同时，我们也要培养感恩与包容，常怀感恩心看待所有因缘，用忍耐与慈悲化解内心的匮乏感和焦虑。

赚钱，赚到某个程度，见好就收，觉得“我足了”，够生活了，就能常保盈余。我们看看历史上一些人，为了更多的钱财最后丧失了生命，实在划不来。