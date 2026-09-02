“光明大道，是我们心中的阳光…”

分享信息：太阳能发电板已进入我们的生活，愈来愈多人在自家屋顶上安装太阳能板，不仅可以省电费，还能在缺电时当作备用电源。而一些现代化的办公大楼会在外墙安装太阳能板，让整栋楼变身为超大号的发电机。现在连背包、手表、计算机都有太阳能版本，让我们走到哪儿充到哪儿，非常方便。

不过，太阳能发电板也有它的优缺点。优点是环保无污染、用之不竭（有太阳就有用）、维护简单（构成零件简单）和省下大笔电费。那缺点呢？太阳能发电板会受天气影响，下雨和阴天时发电效率会大幅下降、初期安装要投入大量经费、需要足够的安装面积……还有晚上不发电。

科学家们正在努力改进太阳能技术，让它变得更有效率、更便宜。未来我们可能会看到透明的太阳能板，可以当成窗户使用，让整栋房子都变成发电机。也可能有太阳能道路，让车子行驶的同时也在发电。

太阳能发电板就像是地球送给我们的神奇礼物，让我们能够利用取之不尽、用之不竭的阳光来发电。这不仅是一种科技，更代表人类对绿色能源的追求。

·扩大

分享一首偈：“日明普照，无憎无爱，随其高下，深浅悉照”；这是《大智度论》里的一段偈语，意思是：太阳的光明普照大地，不会因为喜欢这一朵花就给它日照，也不会因为不喜欢那一朵花而不照耀，只要环境合乎条件，太阳都会平等普施光明。“日明普照，无憎无爱”，太阳的光明平等和普遍，没有爱憎分别。好比父母对子女的爱都是一样，不会有分别；又好比五根手指头各有长短，你爱哪个，不爱哪个？爱的，你能再多增加一些吗？不爱的，会把它斩掉不要吗？不会的，因为五根手指头同样都是身上的一块肉。

佛教相信，一切众生在诸佛菩萨的心中，都是他的子女，都是他的有缘人；因此我们要学习扩大自己的心量，提升自己的精神境界，像诸佛菩萨的慈悲，对众生普遍施予光明甘露。

所谓“随其高下，深浅悉照”，意思是我们对待自己的妻儿，自然会比一般人更加爱护；若是亲戚朋友，就次一等；是自己的同学、同事、又再次一等；对于一般社会大众，和自己不同籍贯的人，又再次一等，这些都是依分别心，将人等分成许多层次。像这样心不均平，心有高下，功德就有限了。

偈语启示我们：应在生活中扩大心胸，学习《金刚经》“若卵生、若胎生、若湿生、若化生……我皆令入无余涅槃而灭度之”的胸怀，发广大心、平等心，为一切众生普遍施与教化；在成就大众的同时，完成自己的佛道。

·好坏

每个人的心中，都有一个太阳。有时转向白天，展现乐观；有时躲在云里，显得悲观。乐观的人，都往好处想；悲观的人，都往坏处想。好，不一定全好，坏，不一定全坏。全看你怎么想，都是你的选择。面对阳光，你就看不到阴影；光明大道，是你心中的阳光。

当我们心中都有阳光，看到的世界就会充满温暖。只要把我们每个人心中的阳光展现出来，就可以照亮自己，甚至照亮全世界！