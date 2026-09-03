旧同事来电话，告知旧东主资金链断裂，公司倒闭，当年提呈方案给董事会拍板购入的办公室，如今惨遭拍卖，公司里所有家当物品需择日清空。最后一日到场寻宝，当年印象中官商云集，才贤汇集，宝马雕车香满路的盛况已不复见，目之所至皆是劫后余生搜刮后的凌乱不堪，是触目惊心的日暮途穷和土崩瓦解。

静悄悄躺在角落的是几盒崭新的公司信纸和信封，这些纸张质量好，但备受冷落无人问津。信纸和信封上印着旧公司的名字和地址，当时印刷的价格也不便宜，一般人用不了那么多，一般公司也不会废物利用，最终的结局应该是按重量卖给回收商。抱着环保的态度和对旧东主的情谊，一罐涂改液能解决信封的问题，信纸的另一页则可以当草稿纸用，就同意安置这一堆沉甸甸的回收品，将之搬回自己的办公室。

几个月后，才发现信纸的消耗远远超过信封，主要的原因是信纸的背面还能够用，信封随着传统邮务需求锐减，一般的私人信函或商业信件锐减，包括发票和收据都已经被电子文件取代。更重要的文件则经过快递来处理，这个选择真的没有办法。在香港，邮政局在本地快递方面的竞争力，无论是价格，文件追踪，和速度都无法和私营快递巨头比拟。

香港邮政邮寄与派送属于公共服务，无论地区多么偏远难达，私营物流公可以因成本高昂而拒绝派送或加收高额附加费，但邮政服务则必须维持统一的价格覆盖到底。背负了社会责任所托，就算亏本邮政局也必须安排邮差将邮件和包裹安全准时送达。多方面夹攻之下，没有了当年疯狂的集邮收入，就算每年减少员工的数目，香港的邮政服务依然面对经营困境，已经连续八年年亏蚀，2024／2025年单年亏损创下历史新高，累计的亏损数目更是触目惊心。这个机构现在无法自负盈亏，只能靠政府拨款维持生命，任其逐渐萎缩。

同样的情形发生在多数地区的邮政服务，有幸在偶然的机会买了一只将全国邮政服务推上股市的股票，虽然机构还有盈利，但现在的生存逻辑采取“以副补主”和“本末倒置”的策略，主要还是依靠投资和房地产租金来补贴亏损的传统寄递服务。多年来这股票虽然还在派股息，但当年引以为傲的寄递服务已经变成累赘，股价萎靡不振，每况愈下。在公共服务，商业管理，股民和金融市场的决斗里，不知道会不会如金庸小说《天龙八部》里萧峰、虚竹和段誉力战群雄一般，以萧峰牺牲做为结局。

（传自香港）