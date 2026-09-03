按照例常，听写本批改完后就发给学生，拿到满分的学生，我会在他们的听写本上贴一个笑脸贴纸。所以每一次听写本发下去后，有的孩子开心地和朋友分享满分的喜悦；有的孩子因为错了一两个字而懊恼；还有的孩子则默默低头改正。这样的场景，我早已习以为常。

星期五下午放学前，我把听写本发给孩子们。孩子们的反应大多正常，属于上述三种类型中的一种，只有一个小男孩的反应比较特别，他叫小芮。他一打开听写本，看到记录听写成绩纸上的微笑贴纸，脸上的笑容一下子藏不住了，右手握拳轻轻地挥了一下，嘴里欢快地说：“耶！”

当我叫孩子们把听写本放进书包里，回家让家长签名时，小芮也乖乖地照做了，但嘴角的笑一直没有落下来。孩子们收好听写本之后，我开始交代其他事情，而他脸上的开心始终藏不住。那种掩盖不住的欢乐旁人一看就能感觉得到。他超出寻常的欢乐吸引了我的注意。

放学铃声响起，孩子们收拾书包，按照指示排好队之后，我就要带他们下楼回家了。在下楼回家的路上，我忍不住又看了他几眼，一路上，他都笑得眉眼弯弯。

很快到了楼下，要跟放学后去托管中心的孩子们说再见了。看到笑容依旧的小芮，我忍不住问他：“小芮，今天听写拿了满分，你是不是很开心？”

我的问话一下打开了他的话匣子。他立刻兴奋地说个不停：“老师，你知道吗？我今天拿到了第二个笑脸贴纸。我好开心，我的听写本上终于又多了一个笑脸！”

我忍不住问他：“你是不是提前复习了？花了不少时间去学习吧？”

小芮笑意盈盈地回答：“老师，是的，听写之前的那一个星期，我每天在托管中心都会背几个字。妈妈说，如果我这次听写拿了满分，她会奖励我4块钱！”

“所以你今天特别开心，对吗？”

“老师，是的！我之前一直觉得听写很难。每次听写前我都会提前复习，可是还是会错，之前只得到过一张笑脸贴纸。这一次我多学了几遍，所以拿到了这个满分。老师再见！”说完，他朝托管中心集合的地方走去。听了他这番话，我心中的疑问忽然有了答案。原来，小芮的快乐不只是因为那4块钱，更因为他终于发现：努力之后，自己也可以做到。

看着小芮蹦蹦跳跳离开的背影，我忽然觉得，那张小小的笑脸贴纸对有些孩子来说，也许比我们想象中更重要。那不仅是一次听写满分，更像是他第一次真正相信：原来努力之后，自己也可以做到。