“人常妄执自己的身体是永恆、美好的…”

分享故事： 佛在舍卫国时，有一位奇特的比丘，每天必会到离城很远的坟场上。到坟场的途中，须穿过一片田地，由于比丘来往坟场太频繁，把田地硬是走出一条路来。田地主人眼见如此，非常生气地追着比丘问：“你是什么和尚？也不好好修道，整天来回穿梭，田地都被你踩成通路！”比丘答：“我有一件诤讼，来此地求个证人。”

比丘就领着田主去到坟场上，却见尸骸狼藉满地，有的脓血，有的正被鸟群啄食，肉骨零乱散落，也有被啄食一半的，也有的生了蛆虫。一阵阵的秽臭熏得令人作呕，而这边乌鸦、狐狸、狗、鹫鸟却穿巡食噉，恋恋不舍。比丘知道田主看得发愣，就对他说：“你知道吗？这些鸟雀狐狗，就是我的证人。”

田主问：“为何？它们能证明什么？况且你是出家人，又和谁诤讼来着？”比丘说：“我是为着我的心啊！心的毛病可多着呢，我经常来看这些尸骸，见脓胀污血恶露不净，我回到精舍，就观察我自身，从头到脚，和那死尸活着时，原本无异，一天我这肉身也将和死尸一般无二。可是我这心却奔驰万端，追逐虚幻不实的色、声、香、味细滑之法，我实在很想了解识和心的变化根源所在啊！”

比丘接着说：“我常起这个念头，心啊！心啊！不要让我带着到地狱恶鬼的苦报当中，我恆常希望我的身、口、意业，广行善法，持修净业，可是我又是凡夫，这心贼常不顺我的本愿。因此我每天都来这旷野坟场，告诉这臭皮囊，种种恶露不净。”

田主一听比丘的教导，眼泪不禁流下，哽咽难言。他善种触发，宿昔的重修观照，一刹那间回映本心，便在这旷野荒塚之处，证得了须陀洹道（佛教说法，意思是凡夫通过修行断尽“见惑”，开始进入圣道之法流）。

·有漏

佛教称人的身体为“有漏”，好比一个茶杯裂了、屋瓦破了，人的身体也是一样，有眼、耳、鼻、口等孔窍，会流出种种不净物；甚至从身、口、意念，会造作诸恶事。但人往往不明白这个道理，还妄执自己的身体是永恆、美好的，要给它种种呵护、照顾，甚至还任由它造恶。面对如此虚妄有漏的身体，该如何提升它，运用它来借假修真呢？

所谓：“能舍诸众恶，渐至无为道”，我们要好好善用色身，舍弃众恶。比方，眼睛不贪看美色，耳朵不听是非谗言，嘴巴不说妄语、恶口、绮语；身不窃盗、贪污、打人、做坏事，不看、不听、不说、不贪，不犯种种罪恶，就能渐次成就圆满人格，趣向成佛大道。

·金刚

其实，对于“身是苦本”，一般人并不能感同身受，甚至时下的年轻人会觉得身体追求感官的快乐，何苦之有？壮年者觉得老病死还遥不可及，不知苦在哪里？富人常能随心所欲，得其所欲，不知苦为何物？恩爱夫妻觉得眼前幸福甜蜜，不知苦有何惧？然而，世间无常变幻，身体有老死，当亲朋好友离散时，钱财又为五家共有，纵情欲乐只是一时之快，这个身体能为我们带来的真正快乐又是什么？这个身体本来就不是“我”的，否则我们怎么无法主宰它的生老病死呢？不过，佛法并没有要我们厌世求死，而是希望我们好好的利用这个身体“借假修真”，因为修行办道还得要靠它啊！

我们的身体就像一座炼钢厂，若能下定决心，难行能行，难忍能忍，苦恼正是最好的燃料，它能促进烈火的焚烧，将五蕴身躯中“破铜烂铁”的杂质，烧炼成“金刚”一般的法身。