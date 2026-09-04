可能受电影影响，下意识总觉得巴黎飞天贼十分活跃，晚上睡觉从来不敢通宵窗户大开。其实想想，也不就看过路易马卢（Louis Malle）的《贼中贼》（Le voleur），片中贝蒙多（Jean Paul Belmondo）月黑风高飞檐走壁的印象不知道为什么挥之不散，仿佛铁塔下武林高手遍地，一年三百六十五天靠打家劫舍与一等良民们共同富裕。默片《Fantômas》虽然也看过，但那是很后期的事，心理不至于仍有空隙留下阴影——翻查资料，其中一次搬上银幕片名香港译《范汤麻士奇案》，“士”当然多余，“范汤麻”念广东话倒颇传神。

刚入住第五区此单位时，星期天出去吃午餐，厨房没有关窗，却真的入贼了，可见担忧梁上君子横行并非纯粹神经过敏，对身怀绝技的专业人士来讲，进到离地四五十尺的住宅洗劫易如反掌。坚持夜闭窗户另一原因，是区内不乏鸽子盘旋天空，当中两只曾企图在窗台上的夹竹桃筑爱巢，遭摧毁后死心不息，清晨常常飞回咕噜咕噜，万一飞进屋里随处拉屎，不但清理费周章，还有禽流感风险哩。

然而上两个月热浪侵袭非同小可，日间窗门紧闭挡拒凶猛的三十几四十度，凌晨外面降温如不把握时机开窗透气，会把人闷得发疯的，管不了那么多，先活下去再说。连接几天，都被窗外传来的小童哭闹声吵醒，朦朦胧胧记起，出入电梯见过一个两岁左右男孩，大概是二楼住户的第三代，父母上班由印佣带来寄放在婆婆家。咦，纵使气质有点像美国著名漫画Dennis the Menace的淘气主角，一向不是守口如瓶吗，遇上怪叔叔印佣诱导“里奥，说早安！里奥，说谢谢！”都无动于衷，除了扬扬手中玩具炫耀，只有一次含羞答答说了声“再见”，怎么原来不鸣则已，一鸣声震寰宇？