时隔多年之后重访吉隆坡，想要看看马来西亚伊斯兰艺术博物馆（Islamic Arts Museum Malaysia）。博物馆距离入住的大华酒店不远，与大名鼎鼎的国家清真寺一路之隔，不用穿越车流滚滚的公路即可步行到达，远远望见一侧高大的白色建筑，步入地面锃光瓦亮的两层高的门厅，忍不住问工作人员：“博物馆是新建的吗？”答曰：“不是，装修过。”他幽默地补了一句：“是不是像酒店？”

沿着山坡兴建的博物馆落成于1998年，建筑面积高达3万平方米，主体建筑有四层，展示区域在最高的两层，内设中庭以连通上下的展示空间，中庭冠以纹样细致的穹顶。博物馆设有12个永久展厅，主题大致分为三类，一是以专题而定，包括建筑、可兰经与书稿，二是以地域而定，包括印度、中国和马来世界；三是以品类而定，包括珠宝、纺织物、木制品、兵器、钱币印章、金属制品、瓷器。

从电梯出来面对的是建筑展厅，让我这位建筑人很是感动。展厅主要展示做工精巧的清真寺建筑模型，墙上挂着介绍世界各地的典型伊斯兰建筑的展板，虽然修习《世界建筑史》时学过这些名作，有些曾亲身探访，却是第一次看到如此规模的展示与分析。展厅正中设置白色金纹的穹顶，周边摆放一些建筑构件的实物，将展示内容延伸至建筑材料与工艺，让人近距离欣赏精彩的爪哇木雕，印度大理石制品，以及穆斯林钟爱的装饰性瓷砖等。