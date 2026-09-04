“心地里本来都是贪瞋痴的杂草丛生…”

分享故事：山前有座庙，山后有块荒地。这天，师父带着小和尚扛着锄头，来到荒地锄草。小和尚说：“师父，我们除掉杂草在上面种什么呢？”师父说：“种花！”小和尚说：“除草种花，谁来看呢？”师父说：“山外的人呀！”小和尚疑惑地说：“为什么须种花？”师父说：“为了庙里的香火！”小和尚不解了，为了香火就须种花，种花和香火有关系吗？庙里香火不盛，这山后又能有几人来？然而，小和尚还是照着师父的话做了。

几天后，师徒俩除完草，在荒地撒了许多花种。过了一段时间，从荒地里钻出来许多花种新芽，师父就带着小和尚给新芽浇水。一年过去，那些花种都长成了一株株花树。等到第三年，几乎所有的花树都开花，一片一片的花，争奇斗艳。山外的人，呼朋唤友地来看花。与此同时，人们又开始络绎不绝地到庙里上香了。

小和尚看到这一切，不由得佩服师父，他觉得师父当初在荒地种花是多么睿智：有了花，就有了看花的人；有了看花的人，就有了香客。很多事情是相辅相成的，为别人种花，其实也是为自己种花，和赠人玫瑰手有余香的道理是一样的。

·开发

荒地又称“处女地”，是未经开发，还没有被人认定、应用的地方。荒地经过改良，有的就成为建地、良田。反之，市地如果不好好利用，也会变为荒芜之地。其实，地球上的大地，最初都是荒地，后来经过人力开发，价值就提高了。例如，二百年前的上海滩不就是一块荒地？1000年前辽金初到北京城时，不也是荒地一片？美国的洛杉矶在三百年前也只是一块沙漠，澳洲悉尼在库克船长登陆之前，也是蛮荒未开发的野生之地。然而当初的那些荒地，今日都已成为钻石，所以荒地不要废弃他，不要淼视他，荒地自有其价值。

现在进入太空时代，有人要到月球买地，其实也是对荒地抱有希望。荒地有开创、发展的空间，荒地可建设公司、大楼，尤其可以再造新城市，疏解人口压力。任何荒地，经过人类的化腐朽为神奇，都可以成为美丽的新乐园，甚至西方极乐世界也是靠着阿弥陀佛的四十八大愿完成的。因此，只要我们有心，肯勤劳、立志、发愿，荒地有黄金，一切就有待我们去开垦、发现。

·未来

荒地的寓意和价值又在哪里？四点分享：

一、带来希望：“地”和我们的“心”一样，所谓“心地”，心地里本来都是贪瞋痴的杂草丛生，经过修行开垦，也会成为良田。相对的，好地如果不加以种植利用，也会成为杂草丛生的荒地。佛经说：“烦恼可以成为菩提。”只要我们修剪心地上的荒芜，开垦心外的荒地，还怕不能成为增值的宝地吗？

二、成为建地：本来是恶毒凶狠的心地，只要能够一转，所谓“放下屠刀，立地成佛”。荒地经开发，一样可以成为价值连城的建地，例如，台北一○一大楼建成后，四周的地价马上飞涨，成为台北的黄金地段；上海埔东地区，开发实施后，今日已成为地球上一个耀眼宝地。

三、招致富有：过去中东的沙特阿拉伯地区，只是一片沙漠荒地，人民不容易生存；而今发现地下蕴藏石油，一夕之间荒地变成黄金，所以今日的沙乌地阿拉伯各种族，都是靠着荒凉的沙漠招来财富。

四、具未来性：“有”总比“没有”好，有一片荒地可以开垦，可以种植，就有未来。人生也是一样，即使心地上有再多的妄想、烦恼，只要肯开垦、灌溉、改良，都会带来未来的成功。