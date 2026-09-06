“错以痛苦为乐…”

分享故事：一个病人肚胀得厉害，请医生到家里来看。医生检视了病人后说：“看这情形，须要灌肠、洗肠，肚子才会舒服。我先把药放在这里，回去拿个灌肠的机器。”就在等待医生回来时，病人想：“既然这个药是治疗肚子胀痛，实在等不及了，先把这药吃下去再说。”等医生拿了工具赶回来时，病人已痛得在地上打滚。

医生说：“怎么了？等一下，马上就好了。”病人说：“我等不及你回来，就把整瓶的灌肠药都吃下去了。”医生说：“你怎么这样，那个不能吃啊！这下子你不但要灌肠，恐怕肠胃全部都要洗了。”

胡乱吃药会伤身害命的。一个人如果颠倒用药，会有什么样的结果呢？

·不净

生活中，世人的思想见解也有颠倒，举例说明：

一、错以无常为常：无常是世间真实的相状，但是没智慧的人看不到，错以为世间一切是真实存在。其实“积聚皆销散，崇高必堕落，合会要当离，有生无不死；国家治还乱，器界成复毁，世间诸可乐，无事可依怙”；若能认识这无常变化的世间，才能懂得常住真心的价值。无常也并非不好，无常的变化，正可以让悟道的人无限的运用。

二、错以痛苦为乐：人在世间上历经生老病死、恩爱别离、怨憎相会，觉得蛮有趣，殊不知这种浑然不觉的昏昧，正是人生的大苦。也有人认为追求荣华富贵，经商营利最为快乐；更有甚者，为贪一时鱼水之欢，男的金屋藏娇，女的红杏出墙，以为这就是最快乐的，殊不知“财色于人，人之不舍，譬如刀刃有蜜，不足一餐之美，小儿舔之，则有割舌之患”；还有人逞一时之快，在骂人陷害人时，感到快乐无比，殊不知都在为自己埋下痛苦毁灭的种子，这都是以苦为乐的颠倒。

三、错以不净为净：腥羶臭秽的鸡鸭鱼肉，是不清净的，但是贪餍之人却视它为珍餚美味。贪爱是染污的，是不清净的，而凡夫却执着不舍。瞋恚是染污不净的，但是生起气来的人，完全不知道自己面目狰狞，丑恶难看。愚痴的人自生障碍，昏昧的痴傻样，让人看了就不想亲近。以不净的贪瞋痴为清净，就是一种颠倒。

四、错以无我为我：在这个世间，我们每天都拖着一个死尸在生活，这个死尸是一个老病、生死和变异的假我，是不清净的。但是我们每天却为这个不清净的假我，过份的漱洗、装扮和滋养，而不知去寻找拖着死尸的人的本来面目。这个以假为执着，为真我的行为，就是一种颠倒。

·认识

佛经中有句话说：“一切众生，从无始来，种种颠倒，犹如迷人，四方易处”；比如，明明有真如佛性，凡夫不懂就说没有；世上没有什么功名富贵，他偏要认真。当初释迦牟尼佛在菩提树下，金刚座上成道，第一个念头就是要涅槃。天人劝请佛陀要度众生。佛陀说：“我不能度众生。因为我所证悟的‘真理’和世人所认识的道理是相反的，他们所希望的，我都说不能要；我叫他们做的，他们都不要，我所说的法和他们的思想有出入，他们会毁谤造罪。”那我们要如何消除颠倒？就应依四念处“观身不净、观受是苦、观心无常、观法无我”，慢慢理解生命的真谛。