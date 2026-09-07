“迷”上雪美莲的人都那么“疯狂”吗？4月，台湾院线上映雪美莲获金马奖最佳纪录片和最佳剪辑的《隐迹之书：重写自我》（Palimpsest: The Story of a Name），作家马世芳在脸书上写：“这部（电影）搏命大推，而且应该看两遍！”哑然而笑，不认识马世芳，却很理解他的激情。

在3月和4月的新加坡看了雪美莲两部电影：1978年的艺术片《丝之影》（Shades of Silk）修复版，和《隐迹之书：重写自我》。仿佛中了某种魔法，一直在脑际萦绕不去，有段日子不停地上网搜索，想了解关于她的一切。

雪美莲，法国新浪潮大师埃里克·侯麦（Éric Rohmer，1920年3月—2010年1月）的长期御用剪辑师，为侯麦剪辑了八部长片。这份履历这个身份，已足够让人肃然起敬。侯麦之外，雪美莲独立导演了很多作品，拍了一辈子艺术片。其实许鞍华的《明月几时有》《第一炉香》就是她剪辑的，她还为好几位中国大陆和香港的年轻独立导演剪辑影片。可几个月前才“认识”这名字并为之惊艳，实在孤陋寡闻。