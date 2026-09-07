“黄金就犹如我们的本性…”

分享信息：从古到今，黄金一直是财富与权力的代表：古埃及人用黄金制作法老的面具；美洲的马雅与印加文明将它献给神明；古代中国也视黄金为珍贵金属，其价值远超过白银；到了现代，黄金储备更是各国中央银行稳定货币、对抗通胀的重要力量。如果我们追根究底，黄金的身世绝对会让人大吃一惊——黄金不是地球土生土长的元素，而是来自遥远宇宙的星际产物。

宇宙中的恆星随着诞生、燃烧并走向生命的尽头，它们能透过核融合，创造出碳、氧、铁等元素。但像黄金这样原子序高达79的重元素，绝大部分诞生于两种极端的宇宙事件：质量巨大的恆星发生超新星爆炸，或是两颗极度密集的中子星互相撞击。这场碰撞会释放出巨大能量，将金原子像胡椒粉一样撒向浩瀚的宇宙。

大约46亿年前，当太阳系与地球在太空中凝结成形时，这些带着黄金微粒的星际尘埃被包裹进年轻的地球内部，由于密度极高，大多数的黄金很快沉进地核深处，只有极少的微量黄金残留在地壳中。

当人类文明开始发展后，黄金很快就吸引所有人的目光。在历史的早期，人们主要依赖“淘金”，因黄金密度高，河水冲刷时，碎金子会沉积在河床底部，人们就拿着木盆或筛子，在河水不断淘洗泥沙，利用水的流动带走轻的沙石，留下较重的金砂。到了现代，由于地表容易开采的黄金被找得差不多了，需要利用大型钻探设备深入地下数公里深的矿坑，或者开发巨大的露天金矿，将含有微量黄金的矿石炸碎，再磨成比面粉还要细的粉末，接着透过“氰化法”等化学流程，将金子从岩石中溶解并提取出来。仅提炼一公克的黄金，往往需要开采一公吨以上的矿石。

很多人以为黄金只能用来做金条、戒指或项链，其实，现代科技也大量使用黄金。黄金具备良好的导电性与抗腐蚀性，在许多电子产品的内部电路板上，都镀上了一层薄薄的黄金，因为黄金不会生锈氧化，可确保电流长期稳定流通。

·价值

黄金贵重，但人稍有不留神，贪欲一来，就只能看到黄金的表面物质价值，就看不到礼义廉耻而忽略人情义理，也看轻朋友道义的宝贵。其实在黄金财宝之外，还有更高价值的人格道德，这些都是黄金不能取代的。

当然，有些教界也经常讲黄金是毒蛇、金钱是祸根，好像谁拥有金钱，谁就没有道德、没有修行一样，使得某些一知半解的修道者，排斥金钱，自鸣清高。而这也是不对的。价值，很难衡量、论断它的大小、高低；只要有益于人，只要是对生命有用的，就是有价值。

我们处理黄金、金钱的方式，重点应放在不积聚，而要把财物用在大众福利上，勿用在私人的享乐上。

·本性

佛经里把我们的真心本性比喻为黄金，不论放在水沟或肮脏的垃圾堆里，黄金还是黄金，它的本质不会改变。一个人造了罪业，不管在地狱、饿鬼、畜生等恶道轮迴流转，但是他们的清净本性、本有的功德与尊严，并不会因为在地狱、饿鬼、畜生道而减少。这应该也是黄金给于我们的重要启发。

因此，人有了过失要知道回头，知道自责、忏悔，警诫自己不要再造新的罪业。认错、忏悔能减轻我们造下重罪的负担，激励自己改过，为未来的生命找到希望。