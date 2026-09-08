最近看了长辈朋友林美均关于黄葆芳引领她画紫藤的视频，又从美均那里借来了黄葆芳的书《引玉集》，再次诱发了我对黄葆芳的极大好奇和关注。现在谈新加坡第一代画家、书家，大多集中在四先驱或六先驱、潘受身上；也常常提及范昌乾，因为范门弟子众多，“溯本求源”，就少不了谈到范老师。相比之下，黄葆芳就有点落寞了。若论才学，黄葆芳真是“五车八斗”，他是狮城极少数可以和潘受比肩而立的通才。香港宋淇（林以亮）在择友上甚是挑剔，但他和黄葆芳建立了深厚的文字缘，是一种知己间的惺惺相惜。两人论及《红楼梦》来，真是棋逢对手。

黄葆芳（1912-1989）福建福安人，他1935年毕业于上海美专，后在母校任讲师，1938年南下狮城。在上海美专时他得到校长刘海粟指导，并亲承吴昌硕弟子王个簃教诲，可以说是吴昌硕的再传。这一点和范昌乾一样，但不同的是，范广收徒弟，开枝散叶；黄葆芳则显得孤傲一些，闭门修行，自得其乐。他们性格不同，决定了各自艺术道路的不同。

《引玉集》里有两篇写郁达夫（1896-1945），是黄葆芳记录郁达夫在星洲的第一手资料。郁达夫1938年底南来，1942年2月出走苏门答腊，其间约三年，黄葆芳和郁达夫有过短暂且密切的交往。1939年两人初识时郁达夫43岁，黄葆芳才27岁，他俩相差16岁，在大名鼎鼎的郁达夫面前，黄葆芳不过是个名不见经传的年轻人，但这个年轻人凭着他的才华在他们的圈子里得到和谐共处的机会。他们时有雅集，都是当时的文化名流。1940年6月的一天，韩槐准邀请郁达夫等人游愚趣园，正是红毛丹成熟之时，郁达夫写了一首七律，其中有两句“不辞客路三千里，来啖红毛五月丹”。黄葆芳也参加了这次聚会（见黄葆芳《忆韩槐准》一文）。韩槐准是个奇人，从一个文化不高的下南洋打工者，自学成才，成了瓷器专家，被誉为“研究中国古外销陶瓷第一人”。他又爱好植物学和园艺，对红毛丹品种改良甚有成就。1936年，他在旧汤申路买下两亩半荒山后，开辟红毛丹种植园。