周末清晨，对面组屋楼下正在办告别式，停车场酷炫的灵车播着一首首歌曲。一个多小时，播的几乎都是我喜欢的。听了ABBA的“I Have a Dream”，接着是The Carpenters（木匠兄妹）的“Yesterday Once More”，但耳边歌声逐渐远去，灵车不知何时已驶离。唔，生命最后一段旅程，就这样了，忽地想到《杀出个黄昏》里冯宝宝说的：“人生匆匆，就是为了等敲那一下丧钟”。

谢贤、锺景辉、刘兆铭、施南生、黎彼得、刘洵、梁小龙、陈观泰、Robert Duvall（罗拔杜瓦）、Dolly Parton（桃莉巴顿）、Catherine O’Hara（凯特琳奥哈拉）……不知是不是错觉，近期演艺圈似乎特别多iconic（代表性）人物离世。今年糟透了，身边朋友一直哀叹。我常会自欺欺人不去想起，就像我总是当作不知道Robert Redford（罗拔烈福）去年已悄悄离开人间。

年龄渐长，离死亡愈近，我却愈不懂得如何面对。逃避虽可耻但有用吧，反正点开串流平台投入虚构影剧世界，谢贤永远戴着墨镜风度翩翩登场，刘兆铭永远深不可测掌控全局，锺景辉永远是慈爱智者。