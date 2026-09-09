“让自己有自知之明，才能明理…”

分享故事：一个小孩在学校里，偷了同学的一只原子笔，老师觉得这个行为不好，有必要告诉家长，便找小孩的爸爸到学校，跟他说小孩偷了人家的原子笔。爸爸一听，即刻给小孩两个耳光，说：“你要死啊，谁叫你偷人家的原子笔呢？你如果要原子笔，爸爸在公司带一大堆回来给你也可以啊！”

你们大家听听，有其父才有其子，父亲从公司带回一大包原子笔也是窃盗，只是自己不知道，慢慢就习以为常了。

知错

人生最大的过患是什么？就是不知道自己的错误。就如故事中的父亲，以为从公司拿价值不高的原子笔不算盗窃，或者如”一些人在公众场所不问自取别人落下的东西，不算偷窃”一样，是一种无知的表现。而这种不知己恶的做法，如果永远没有改进的机会，当然也永远不会进步。

现在有很多人都上过大学，虽然学历不错，但是见解不正，导致知识生病了。

知识生病，就是把自己的眼目给遮掩，成为心里的一种“痴”病；关键在于，一定要让自己有自知之明，才能明理，才能成为健全的人。如何有“自知之明”？就是要能夠知过肯改，能够勇于改正弊端，能知错如恥辱，日后必能成大器。

慎微

《地藏经》有句话说：“莫轻小恶，以为无罪，死后有报，纤毫受之”；在生活中“轻小恶”的现象不少，像顺手牵羊偷取小东西、随便骂人一句话，或做一些对不起人的小事，以为只是小小的恶事，无伤大雅。但是一粒恶的种子种下去，它不断的繁殖，就会有无限的恶果实。《法句经》说：“水滴虽微，渐盈大器，凡罪充满，从小积成”，小小的细胞病变，都会造成生命损失，因此勿以个人的小恶，造成自己、社会国家的损失与遗憾。

人生许多错误，往往不是因为大事，而是因为自己的轻视而造成小事上的疏忽所引祸的。我们一个念头不谨慎，一个决定不周全，都可能带来后续的烦恼。古德亦云：“微者巨之端，大因小而生，巨由微而成”，这些都是告诉我们，应当谨小慎微。