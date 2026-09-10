“做到‘是非止于智者’…”

分享故事：深山里有两只猛虎，一只叫善牙，一只叫善博，它们的感情很好，每天一起出去猎食，而后面常跟着一只奸诈的野干（古代文献和佛教经典中记载的一种野生兽名，形状像狗或狐狸，夜间鸣叫声如狼嚎），以捡食猛虎吃剩的猎物维生。

野干虽然依附猛虎生活，却非常惧怕它们的力量，经常思量：“一只虎就力大无穷，两只虎在一起更是力不可挡，一定要想办法离间它们，否则一旦有什么闪失，自己的性命都不保。”一天野干灵机一动，就对善牙说：“我告诉你一件事，但是你不能伤害我。善博平时看起来和你要好，不过私底下却说你不如它，它的形、色、毛、力等等都比你强。” 善牙听进心里。不久，野干又对善博说：“善牙对你很不敬，在我面前说你很多坏话，还说你有很多地方不如它。” 善博也将这番话放在心里。

两只虎由于野干的离间而怒目相视，善牙心想：应先下手为强，比比看谁的力量大，于是先出手要打善博。善博并没有立即还手，选择退避。善牙不罢休，责骂善博：“你凭什么说我样样不如你？”善博听了，虽愤怒难耐，可还保有冷静，说：“你冷静一点，其实我也听说你亲口告诉野干，我处处不如你，还用种种恶毒的话骂我。”善牙这时也停下手：“奇怪！我也是听野干说的，而且我并没有骂过你呀！”两虎虽有冲动的血性，但此刻冷静思考，便化解了一场争斗，避免灾祸。

·忍耐

世间的是非，传到我们的耳里，听到以后，最重要的是能忍耐。如果不能忍耐，日子就会很难过，因为外头的是非好坏，实在是多得让我们担当不住。忍耐就是要让我们慎思，不要被小人利用。任何人若听信小人谗言而欠缺冷静思考，就会招来祸患。所以要时时保持内心平静，不论听闻什么，都要用智慧分析，做到“是非止于智者”。

圣人以“守口、少说、莫传”为智慧，即是告诉我们不听、不传、不讲、不管是非，自能远离是非烦恼的缠缚。

·偏差

菴禅师有首偈语说：“世事纷纷如闪电，轮迴滚滚似云飞；今日不知明日事，那有工夫论是非”；意思是世事如闪电般稍纵即逝，生命在轮回中如云飞般飘忽，连今天都不知道明天会发生什么，实在没有多余的时间和心思去计较人我是非。所以，我们讲话要自重，少说是非，多说好话，就能不传是非，维护口业。

人生最具挑战的，是在于一念心的细微变化，心念知要有所偏差，小事情也会变成大是非。好好照顾自心，遇到逆境先冷静思考，运用智慧突破，不仅能提升自我的道德，还能促进人际和谐。