“不让心田长出无明草…”

分享故事：200多年前的奥地利乡间，有人“画”下了一幅田园风光，只是他用的不是画笔，而是音符，他就是乐圣贝多芬。这幅“名画”就是著名的《田园交响曲》。《田园交响曲》完成于1808年，和《命运交响曲》几乎是同时期作品。那时的贝多芬正经历人生最艰难的阶段，听力愈来愈差，甚至担心有一天会完全失聪。在这样的绝境中，贝多芬最大的心灵慰藉便是大自然，只要有空，他就会离开维也纳到郊外散步。

贝多芬常常一边散步，一边把脑中出现的旋律记在随身的笔记本，后人都记得他所说的一句话：“树林、树木和岩石，都会回答人们心中的问题。”贝多芬还在《田园交响曲》的乐谱标题上特别注明：“重在表达感受，而非描绘景物。”所以，《田园交响曲》并不是单纯的描绘或模拟大自然的声音，而是想呈现人在大自然里感受到的平静喜悦与感动。

《田园交响曲》共有五个乐章，贝多芬为每个乐章取了标题，让我们在聆听时，能跨越时空与贝多芬的心灵遥相感应，真正领会他在田园间的所见、所闻、所感。

大家熟悉的贝多芬，是《命运交响曲》中勇敢与命运搏斗的英雄；但《田园交响曲》却让我们看见另一个贝多芬──会因为一条小溪而驻足，会静静倾听鸟儿歌唱，会在一场大雨过后对大自然心怀感谢。《田园交响曲》让我们知道，他坚定的意志与强韧的外表下，也有一颗温柔感恩的心。

·觉照

田园里的花草树木，因为施肥，而开出美丽的花朵；我们的身体，有了饮食的补充及适当的休息，就能健康运作。相同的，我们的心，也需要施与勤劳、发心、慈悲、忍耐等种种良善的养份，才会有丰硕的成果。好比想拥有聪颖、通达、灵巧，必须施与智慧、明理、判断；祈愿人缘有所收成，就须主动、结缘、关怀，人际之间就能自在、顺利。

有句话说得好：“心田不长无明草，性地常开智慧花”；心中的田地，长出无明草，若不拔除，遇事就容易为境所转、为情所困，难有所成。所谓“不怕无明起，只怕觉照迟”，无明起时，懂得觉照内心，当下降伏，智慧自然会现前。

·广植

自古以来，名人也常歌颂田园，甚至写下万古流芳的名诗，如东晋田园诗人陶渊明的“种豆南山下，草盛豆苗稀，晨兴理荒秽，带月荷锄归，道狭草木长，夕露霑我衣，衣沾不足惜，但使愿无违”；有诗佛之称的唐代田园诗人王维的“斜阳照墟落，穷巷牛羊归，野老念牧童，倚杖候荆扉，稚雊麦苗秀，蚕眠桑叶稀，田夫荷锄至，相见语依依，即此羡闲逸，怅然吟式微”，而同为唐代田园诗人孟浩然也写下：“故人具鸡黍，邀我至田家，绿树村边合，青山郭外斜，开轩面场圃，把酒话桑麻，待到重阳日，还来就菊花”。

在佛门也有不少与田园有关的绝妙诗句，如“手把清秧插满田，低头便见水中天；六根清净方为道，退步原来是向前”；“山前一片闲田地，叉手叮咛问祖翁；几度卖来还自买，为怜松竹引清风”，还有“春雪满空来，触处是花开，不知园里树，哪个是真梅？”皆为不少佛教徒所传诵。

禅门生活也与田园密不可分，如唐朝百丈禅师所提倡的“一日不作，一日不食”的农禅生活。而所谓“生耕致富”的意义就更为深远，我们除了耕种外在的各种田园，更要深耕自己内心的福田。我们都可发愿：“见田园时，当愿众生，广植福田，勤修圣道”。