“保持心安，做好准备去应对…”

分享故事：当义工的泽恩，曾有一名同僚，在丈夫去世后每周都出游，无论独旅或呼朋引伴，她徜徉山水不间断。同僚的丈夫中风好几次，起先是小中风，请了女佣照护，她自己则仍持续在医院、警局当义工，一直到丈夫第三次中风后全瘫，她不得不辞去义工，专心照顾他。三年后先生离苦得乐，她也走出禁锢的世界，学画、唱歌，每星期出游。这名同僚说：“丈夫对我的好，我都报答了。”因为银发如她，再不好好珍爱自己，等走不动时只能面壁细数时光匆匆。

泽恩的另一个朋友，因为先生饱受病魔折磨仍锲而不舍地持续化疗治病，她痛在心里却无法分担他的痛苦。先生走后，她搬离两人朝夕相处的家，到乡下过一个完全陌生，一切重来的日子，她拒绝邀约，不再热情活跃，彷若笼中之鸟走不出来，蓝天离她愈来愈远。

夫妻是亲密的人生伙伴，相伴一辈子。泽恩的母亲一辈子侍候父亲，煮饭洗衣，洗澡时帮他放好水，准备好干净衣裤，连早晨的漱洗都先帮先生牙膏挤在牙刷上，漱口杯装满水，先生也尊重她，让她一辈子衣食无忧。他们睡前总有说不完的话，父亲走后母亲顿失支柱，一年半后亦离世。

现今医学发达，人类外貌、身体机能都比以前年轻、健康，心爱的丈夫走了，还有许多余命要过；以前双宿双飞，现在要学习一个人走，能不能走出来就在一念之间。身旁的朋友多点助力，子女也要贴近母亲心房，让她们可以好好活出豁达与幸福。

·积极

佛教以“乔迁之喜”来形容生死，房子旧了须搬新居，身坏命终也会赋予另一个新的躯壳。因此，生，未尝可喜；死，也未尝可悲。生死循环，本来就是自然的道理。如宗泐禅师说：“人之生灭，如水一沤，沤生沤灭，复归于水”；道楷禅师示寂时说得好：“吾年七十六，世缘今已足，生不爱天堂，死不怕地狱，撒手横身三界外，腾腾任运何拘束？”禅者生死，有先祭而灭，有坐立而亡，有入水唱歌而去，有上山掘地自埋。总之，生不贪求，死不畏惧，禅者视生死都是一种解脱。

然而，世人难舍亲人往生能够理解，在世的亲人都要学习往积极面看，将死视为自然结果，把它看得澹些，因为逝者自有归处，死了还会重生，能够有此体认，生死也就没有什么值得挂碍的了。

·重心

我们都可以用爱与智慧面对死亡，就是接受无常、珍惜当下，对亲人放下执着与恐慌，用祝福取代哀伤，让生者安心、逝者自在。若要亲人得善终，是要在生前准备，而不是事后的安排。有了对死亡的正确了解，看待生命将不会像一般人的痛苦与执着，而能更好的把握生命的每个当下，即便是期限已尽，也能让亲人安详而逝，得善命终。然而，每个人情况不一样，程度不一样；一般人平常的练习很重要，要保持心安，要做好准备去应对。

我们也要诚实面对自己，当伴侣离开，学习一个人走需要时间，核心在于接纳情绪、建立新日常，以及重新找回属于自己的重心。