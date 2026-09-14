“感悟世界与我一体…”

分享故事：某个城市一个冬天傍晚，凯倩如往常一样加入等公车的队伍。候车的有五六个人，有序而安静。此时，一个人牵着一只狗，从远处走来。只见年轻男子高大魁梧，紧贴着他的德国牧羊犬配有专业的拉杆——这是导盲犬的标准装备。哦！是一位盲人。男子走向车站，在候车队伍的不远处停了下来，但是，离开真正等车的地方还有一段距离。

这时，只见候车队伍中为首的中年男子，瞬间收起手机，大跨步走到盲人男子后方，其他候车人也陆续紧随其后，没有一丝骚动。一个新的候车队伍，在一人一狗的后面排着。陌生的人们在无声中达成的默契，令凯倩讶异。

公车来了，正值下班高峰，车上满是乘客。然而，自那名男子上车后，人们迅速向后部集中，在狭促的车厢为他腾出一小块空间。紧挨着司机后面，坐着一位六、七岁的男孩，站在旁边的妈妈用眼神要孩子让位，乖巧的小男孩没有流露出一丝不悦。导盲犬抬头看了一眼，便将主人引领到空座上，然后静静地趴在一旁。

车上，人们都在默默地打量着憨态可掬的导盲犬：即使在急转弯时，它也摇头晃脑地努力保持直视前方的姿态，神情专注。那位刚让座的小男孩，慢慢举起手中啃了一半的面包，想上前去喂牠，被妈妈及时制止并悄声耳语：“它在工作，有自己的职责，不要打扰。”听到“工作”一词，小朋友立刻缩手退了回来。

男子很快到站了，跟司机简短道别，与导盲犬下了车。公车内沉默依旧。而此时的凯倩，在沉默中体会到了无声的关爱，深沉的尊重。

·开发

世界的混乱，在于人对慈悲和怜悯的无视，凡事只为自己着想，甚至有的还为己利不择手段。其实，人的身体虽有物质的障碍，心灵却能穿墙入壁，无远弗届，扩散到法界无边的妙用之中。两首古德诗偈，正是体现这样的境界：“三际求心心不见，两眼看前眼不见，画波寻宝宝不见，风花雪月却常见。无边风月眼中眼，不尽乾坤灯外灯，柳暗花明千万户，敲门处处有人应。”

我们的眼睛如果一味向外追求色尘，必然会迷失在事物的表相。如果能开发眼中之眼，看到重重无尽的法界，感悟世界与我一体，那三千大千世界，哪里不是我们安身立命之处呢？

·怜悯

怜悯不仅是一种情感，更是一种修行与处世的智慧。有句话说：“怜悯的给予，不如辛苦的得赏；辛苦的得赏，不如自求的成功。” 我们要有一个观念，单凭他人的怜悯和施舍是无法让人真正站起来的。最上乘的慈悲，是激发起一个人内心的力量，通过自身的努力去赢得成功与尊严。面对人间种种苦难，修行者应起悲悯心，把对特定个人的小爱化为对众生的大爱。而怜悯也不应是盲目的情感纠葛，而是没有分别心的“觉有情”。

我们要记得，真正的怜悯不仅是心理上的同情，更是要以真诚、恭敬与平等心去付出，视受苦难者如未来佛，并付诸行动去救拔。