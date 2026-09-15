“共同响应身心环保净化运动…”

分享故事：澳洲人达尔森原本是传统画家，1997年在维多利亚州偏远海岸捡拾漂流木，准备制作家具时，发现海滩遍布塑胶垃圾。他一面清理海岸，一面收集漂流物，短短数周竟装满80袋海洋垃圾。这段经历改变了他的创作方向——20多年来，他持续将海洋废弃物转化为大型雕塑、装置艺术与抽象作品。

他的创作材料几乎都来自海滩，包括塑胶瓶、泡沫塑料、渔网、绳索、浮球和人字拖鞋等。他依照颜色、材质和形状分类，再透过拼贴、组装与雕塑，创造出抽象的海洋景观、装置艺术及大型公共雕塑。达尔森最具代表性的作品之一是《人字拖图腾》。他利用澳洲海滩常见的废弃人字拖鞋堆叠成高耸图腾，象征现代消费文化留下的大量垃圾，也反映人类与自然之间日益失衡的关系。

这件作品于2000年获得澳洲历史最悠久的艺术奖“温恩奖”，让他一举成名。他的作品不仅反映污染现况，也提醒人们，每件被丢弃的塑胶制品，都可能历经漫长旅程，最终回到海洋。在塑胶污染日益严重的今天，达尔森的作品提醒人们，真正需要改变的不只是垃圾的去向，更是人类看待资源的方式。

·受害

海洋目前面对严峻的污染问题，尤其以塑胶污染最为严重。如人类不针对现有的生产、消费、丢弃模式做出改变，从现在到2050年间增加的塑胶垃圾，将是有史以来的4倍之多，地球将被“塑胶海啸”淹没。无法分解的塑胶垃圾直接危害海洋生物，曾在世界各大媒体刊登、海龟鼻孔插入吸管的画面，令人痛心。而分解为微塑粒的塑胶进入食物链无所不在，受害的不只人类，也包括地球所有生物，而且危害不只现在，将延续未来。

今日这个世界需要的是有心人，对于抢救地球，人人有心、有愿，都想：“地球有病了，我要帮助他，不让他恶化下去。”一般人都可赶快在生活中做出改变，以行动爱护海洋。所谓”生命在闪光中見出灿烂，在平凡中見出真实”，大家共同努力每天付出一点点，共同响应身心环保净化运动，希望从內心的清净，來影响心外世界，使之净化。

·滴水

禅宗的六祖惠能大师，他的禅法影响了中国禅学的方向。六祖大师居于曹溪一地，后人常形容他的禅法如同”曹溪一滴水”，流遍天下。

其实，身在人间，每个人都可以做“曹溪一滴水”。一滴水，可以给人滋润，也可以给万物成长；一滴水，可以洗净天下的污秽，也可以净化自己身体的肮脏。所谓“泰山不辞土壤，大海不厌细流”，江河湖海也是靠着这一滴水汇聚而成的。所以，“小”不可以轻视，一滴水能带来无限的生机。我们如同滴水般给海洋一些好因缘，必也能为自己、为他人带来希望。