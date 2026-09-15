网上无意中刷到余华谈《活着》的创作背景视频。看着听着，想起电影里头葛优演的“福贵”，忽然对“活着”有重新探讨的念头。

近年旅行，除了观赏各地的风景与民俗外，其实更多时候是在认识各地的人生，也重新审视活着的意义。有人一辈子住在深山野林，对山外的世界充满幻想；有人在城里营营役役，忙了一生，最后要的却只是一片幽静的山居；有人老老实实过日子，不问太多为什么；有人精打细算，却始终算不过天意。哀声哉道也好，欢声笑语也罢，大家似乎都一样在懵懵懂懂或精明能干中，过着各自有限的一生。

所以总觉得人生说到底，是一段不断学习的旅程：小时候学走路说话，后来学知识、学工作、学养活自己；再后来学与人相处，学忍让，学接受别人不一定理解自己；也慢慢看懂，人没受过打击前，很少懂得谦卑；没失去过，也很难真正懂得珍惜。再后来，慢慢再明白，人只有经历过一些事故、生离死别，或者被命运逼到某个墙角，才会忽然认真地问：人生到底是怎么一回事？只有这时候，才会领略自己拥有的许多东西，原来都值得感恩。