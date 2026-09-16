“学习在任何时刻都能保持内心清明…”

分享信息：AI诞生后，在好用的同时，也带来焦虑。但其实，AI只是照见人心。每个人小时候，多少都曾担心考不好；长大后，又担心找不到工作；成家后，担心孩子的未来；年纪渐长，又开始担心健康、退休与老去。人生不同阶段，焦虑的内容一直在改变，但焦虑本身始终存在，而且不同时代，各有属于当下的焦虑。

农业时代，人们担心收成；工业革命时，人们担心机器取代人力；网络兴起后，人们担心跟不上资讯化的浪潮。如今，AI快速发展，更多人开始担心：“工作会不会被取代？”“孩子未来该学什么？”“现在开始学AI，还来得及吗？”

有些人就问AI：“你会焦虑吗？”，它给的答案是“大概不会”。换言之，目前真正在焦虑的，始终是人。其实仔细想想，AI并没有散发焦虑给人类，它只是像一面镜子，照见了人类内心原本就存在的不安。而焦虑的背后，想告诉我们的是：AI没有让人失去价值，它只是逼着我们重新思考：什么才是真正的价值？也就是说，当科技可以替人们完成重复性的工作，人更应该把时间放在创造、陪伴、理解与合作。

事实上，科技愈进步，人性的价值反而愈显珍贵。理解一个人的沉默、陪伴一位失落的朋友、承担责任、做出有良知的选择、愿意付出，都不是演算法可取代的。再者，觉察也可说是AI时代人类最重要的能力。《金刚经》说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”许多痛苦不是来自事情本身，而是来自于自己的执着。

觉察，不是否定科技；觉察，也不是拒绝AI。真正的觉察，是活在今天和当下，而不是把心提前放进了还没有发生的明天；知道自己在担心什么，也知道自己真正需要的是什么。当内心安定，科技便不再是威胁，而会成为帮助我们生活得更好的工具。

·判断

有人会问：“我学历不差、能力不弱，为什么在这样的时代，总觉得处处不如人？”其实，如果自己没有想去觉醒，觉得自我学习的动力不足，光靠老师来教导，这种靠外来的教育，学习是很慢的。有了觉察力，就是把“被动挨打”变成“主动进化”的开关。没有这个开关的人，被生活推着走，越走越被动，越走路越窄；有这个开关的人，他会有足够的精力、定力和耐力推着生活向着圆满的方向奔赴。

其实在AI时代，我们最大的问题不是“找不到答案”，而是“答案太多”；同一个问题，问不同的AI，可能得到不同回答；搜寻同一件事情，也可能出现截然不同的观点。有人因此开始焦虑：“到底哪一个才是真的？我还能相信什么？”资讯取得变得容易，个人判断变得更加重要。科技可以提供建议，却不能代替我们做价值判断，这也显现出觉察力的重要性。

·学问

我们又应该如何学习觉察力？首先，做到眼耳心并用：在生活中落实践行“眼要看、耳要听、口要问、心要用”的自学与觉察之道，并从起心动念下手：当贪、嗔、痴等念头冒出时，立刻“自我喊停”，不让恶念发酵成恶行。在世间生活，行的就是在人我间的修持，面对工作、家庭和人际冲突，我们可以先反观自己，而非苛求别人。

不管AI算力在未来会演变到什么程度，人类最终的最大学问还是面对自己：人的情绪来自于惯性的把责任推卸给别人，应先反省自己，习气需要调整；“修行”就是接受别人给予的意见而修正自己。