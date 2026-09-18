德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）画里色彩斑斓的19世纪，有东方猎奇，有凶猛野兽，有莎士比亚，有乔治桑，不能不算多姿多彩，却始终不是我的一杯茶。除了画风不对胃口，还有贻笑大方的异己者情结：他们那派浪漫主义艺术家和作家，在盘尼西林尚未广泛济世的年代到处拈花惹草，近乎视死如归，幸好绝大部分成员搞的是异性恋，历史记载才从轻发落，假若换成LGBT族群，以那样普施甘露的节奏散播病毒，不被牢牢钉在耻辱柱上永不超生才怪哩。

虽然德拉克洛瓦冲出传统学院枷锁的示范，广被印象派诸子推崇，启迪之恩不可没，在我眼中仍然比较像黎明前的黑暗，离破晓还有一截路。不过闲来在市中心他故居改装的美术馆打个转，无心插柳暖风拂面，倒是赏心悦目的，譬如这天意外发现一幅《罗密欧与朱丽叶》，墓中女主角竟然半裸躺在痛不欲生的男主角怀抱，就不禁哑然失笑。纵使英法风俗迥异，也不可能出现衣冠不整画面吧，如果不是画家为讨好目标买家铤而走险卖肉，就是翻译迷了路。

据说德拉克洛瓦是忠诚莎翁粉丝，大概属实，美术馆挂了一幅1821年的自画像，23岁的画中人扮成哈姆雷特，毋庸涉足舞台粉墨登场，单靠画笔绘声绘影一样可以过足戏瘾。1971年美术馆归为国营前，专题展览已经办得有声有色，1940年代末《德拉克洛瓦和英格兰》那张海报，印的便是复仇王子的英姿，可想名声早已在外，家喻户晓的朱丽叶竟然无端端不忠于原著，因此显得更神秘了。