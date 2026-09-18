第二届联合国“一带一路”可持续发展峰会通过全球企业高质量共建“一带一路”宣言，发布了12项成果。会上，我看见一位身着峇迪衬衫的印度尼西亚企业家，正比画着向中国工程师请教智能电网的技术细节；对面，新加坡城市发展的首席可持续发展官正与几位中国企业代表交换名片，她的笑容温和而笃定，像是刚刚完成了一桩久盼的心愿。忽然间我明白了，这峰会的意义，不在于发布了多少项成果，而在于这些成果背后，有多少张生动的面容。

此次峰会，我记得最清楚的，并非那些宏大的宣言，而是一个小小的细节：信也科技“好样的小店”项目，说要让小店成为“她力量”的支点，助力女性小微创业。这让我想起自己年轻时见过的那位潮汕阿婆，一辈子守着一间卖杂货的铺子，养活了一家老小。如今，这样的故事正沿着“一带一路”铺展开来，从亚细安到非洲，从拉美到中亚，无数个平凡的女性，正在借着一笔小额贷款、一次技能培训，撑起自己的天地。峰会上发布的成果里，既有可持续能源专家组这样的“大块头”，也有生物多样性保护、海洋声景聆听这样的“小清新”。

联合国全球契约组织的“一带一路”行动平台让不同肤色、不同语言、不同信仰的人，围坐在一起，为同一片天空下的未来出谋划策。