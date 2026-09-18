在马来西亚伊斯兰艺术博物馆（Islamic Arts Museum Malaysia）流连忘返，几乎要放弃参访吉隆坡迎宾馆（Seri Negara）的计划，查看官网确定是6点闭馆，尽管时间有些仓促，还是决定前去看看。这座落成于1913年的建筑是马来联邦时期的迎宾馆，附近山包上的Carcosa（源自意大利语cara casa，意为理想居所）则是建成于1897年的总驻扎官官邸，始于首任总驻扎官瑞天咸（Sir Frank Swettenham，1850—1946）。

我对于英国派驻马来亚官员的经历颇感兴趣，一些人除了是行政长官之外，也是博学多才的探险家与学者。林苍吉与亨利·巴洛（Henry Barlow）于1988年出版题为“Frank Swettenham & George Giles, Watercolours & Sketches of Malaya 1880-1894”（《瑞天咸与贾尔斯：马来亚的水彩与素描（1880—1894）》）的历史图册，书中对这两位英国官员绘制的画作做出解读，比照瑞天咸的日记辨识景物地点，呈现他们在马来半岛的经历，以及所见的山川景致与风土人情。这些来自异邦的殖民者在马来亚过着怎样的生活？他们的学识与生活对于在地族群有何影响？心存好奇，想要看看瑞天咸在吉隆坡曾经的居所。

马来联邦时期建成的植物园，现在已是吉隆坡的绿肺。从地图上看，马来西亚伊斯兰艺术博物馆与迎宾馆均坐落于这片绿地之中，直线距离并不远，理论上步行是可以通达，然而，谷歌地图显示步行时长超过一个小时，只因无法穿越植物园，须沿着公路绕山而行才能抵达。考虑到马来西亚机动车优先的城市规划，决定听从谷歌建议以网约车前往，沿途所见植物园周边高墙栅栏围起各机关单位，庆幸自己没有尝试步行。