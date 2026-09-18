“举心动念要对，生活才能快乐…”

分享故事：声音在人类宗教文化中有非常悠久的历史。祈祷、圣歌、梵呗、诵经等，都把语言、节奏与信仰结合在一起。佛教重视音声的作用，寺院钟声具有提醒、庄严与召集的功能；梵呗将经文融入旋律与节奏；诵经与念佛则让语言、呼吸、注意力与心念产生连续的运作。从修行角度而言，价值并不只在声音本身，而在于“摄心”。

当心念散乱时，透过持续诵经，使注意力重新回到经文与当下的身心状态。声音因此成为一种提醒自己回到当下的方法。观世音的信仰，也使“声音”具有特殊的宗教象征。所谓“观世音”，可以从文化与信仰意义理解为对世间声音的觉察，以及对众生苦难的回应。因此，宗教中的“听”，并不只是耳朵听见声音，更包含对生命苦乐的觉察。

不过，面对各种“频率疗癒”的说法，仍需要保持科学态度。目前较适合的理解是：声音可能透过听觉刺激、情绪反应、注意力、呼吸、节奏与个人经验影响身心状态，但目前还不能就此推论某一个固定频率就能治疗特定疾病。声音可以是健康生活的辅助方式，但不能取代必要的医疗。

·去除

在佛法里，教我们如何让生活变得美好的，有一种重要的修行叫“念清净”，就是要享有平安、欢喜、快乐的生活，举心动念不但要正当而且要清净。好像桌椅肮脏，坐到这里就不会安心自在。房子里面你不把它打扫清洁干净，在里面就不会快乐。

念佛，佛是大觉者，你念佛就能觉悟，觉悟就是明白了，这是学佛的重要目标。所以首先要去除妄念，去除染污的念头，要有正念，要有净念。念法，就是我念真理，心念都合乎正道，凡是歪理邪理、不正的念头我都不要。没有嫉妒别人，没有妄想或想入非非，就是举心动念要正派。

念僧，僧就是佛菩萨的代言人，就等于你念观音、学观音，甚至作观世音，就不会有歪念、邪念。你念观音，就有慈悲的念头，你念地藏王菩萨的大愿力，你就发愿普度众生，待人好，为人服务，你哪里会有什么歪念、邪念呢？

·起伏

生活中我们最常碰到的，就是心里的念头不断的起伏，不断的分别。所谓善念、恶念，存在很多分别心，很多自我的念头。举例来说：与自己有利的朋友做了好事，会真心祝贺，为他欢喜；与自己敌对的人得到风光与荣誉，你反而觉得不高兴。分别心严重一点的，还会想要破坏对方的好，反让自己陷入愈来愈苦的情境，内心也就得不到喜悦。这样的举心动念，不但生活不能快乐，自己的德行、品格也不能提升。要学习心中有光明的想法，才能照见自己的忧悲苦恼；多想想自己生活中值得感恩的事，保持心情的平安、平澹，就是一种平静的美好。

世间没什么事情是永不改变，或不能改变的，所以在每个举心动念都要“念清淨”。修行的人要保持“念清淨”，至少要念佛、念法、念僧，举心动念都得到清净，那就是最安乐欢喜。