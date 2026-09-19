以运动为主题或着墨体育竞赛的电影无数部，大都讲述个人或团队在赛场上的逆袭，励志热血往往让人看得心情澎湃。远的不说，近年来印象较深刻又触动泪腺的，就有2024年Mark Wahlberg（马克瓦尔贝里）主演，改编自极限越野赛真人真事的《亚瑟回家路》（Arthur The King）；还有2023年新西兰导演Taika Waititi（塔伊加维迪提）执导，Michael Fassbender（麦克法斯宾达）主演的《下一球成名》（Next Goal Wins），讲述弱队逆转胜笑中有泪。

新加坡导演朱哲宇执导，两届红星大奖视帝陈泂江主演，以释囚身份凭借马拉松长跑完成自我救赎的本地新片《脚踏实地》，也即将上映。

拼搏也有底线

体育竞技除了强身健体，还可以激发人的体能与毅力极限，培养体育精神。不过，最近全球很夯的Hyrox却闹了一出让人“屎”料不及的插曲。Hyrox北京站女子精英组比赛中，24岁澳大利亚选手Joanna Wietrzyk（乔安娜，简称乔妹）在比赛过程中腹泻失禁，但她没有退赛，依旧“粪”力向前，成功拿下女子精英组冠军。不过，乔妹的排泄物却污染了赛道和器材，影响其他选手的卫生、安全以及公平比赛的环境。

主办方未叫停比赛被质疑失职，引发众多网民热议。它最初在社媒发布官方声明，力挺乔妹，甚至表示任何以评论、私信等方式暴力威胁或伤害到运动员的人，将被永久禁止参加Hyrox赛事，事件立马在网上炸开。虽有人欣赏乔妹体现了竞技体育的毅力，但更多网民认为Hyrox官方的回应根本是“公关灾难”，有网民直接炮轰：“没有道歉，没有常识，没有责任感，还威胁要封禁用户，太搞笑了！自大的品牌养出自大的运动员。”

乔妹最初仅在社媒简短表示“赢就是赢”（a win is a win），不置可否的傲慢态度，让网民更加炸锅。

补救难平众怒

不过，随着事件在网上不断发酵，Hyrox最终出面发布补充说明与整改公告，并设置更明确的判罚条例。乔妹也再次跳出来正式公开道歉，但似乎为时已晚，媒体发现运动服饰品牌巨头Puma疑似悄悄将她代言的竞赛服饰从网店下架，避免惹“屎”上身。一场竞技比赛，能让选手名留青史也能让其名留青“屎”。

运动竞技场上，尽力拼搏是叫你有始有终，但不用有“屎”有终，也不要发“粪”图强。

2004年关于美式足球的好莱坞电影《胜利之光》（Friday Night Lights）一句关于体育精神的经典台词：“Being perfect is not about the scoreboard. It’s about what you do in that room, and whether you can look your friend in the eyes and know that you didn’t leave anything on that field.”（完美并非指记分板上的分数，而是关于你在那个房间里所做的一切，以及你是否能够直视队友的眼睛，并深知自己在那片赛场上已经倾尽全力，毫无保留。）

原文中的“leave anything on that field”我觉得在这件事上，亦可双解甚至直译来看——请别在竞技场上留下任何东西（如屎尿屁），好心当个像样的运动员，呵呵。