“执着于‘我’和外界的真实性…”

分享故事：《南柯太守传》是唐代李公佐的一篇传奇小说，讲述贪杯的淳于棼，一日在家中的大槐树下睡着，半梦半醒时见到两位紫衣使者，邀请他前往大槐安国。抵达大槐安国后，淳于棼做了公主驸马，也因裙带关系成为南柯郡的太守。担任太守的二十年间，淳于棼尽心尽力，备受百姓爱戴，不止传颂他的功绩，还替他立碑、建生祠；国王也器重他，赏封地、授爵位，一家人同享荣华富贵。淳于棼声势极盛，一时无人能出其右。

可是，当公主病逝后，淳于棼的运势也到了尽头。丧妻的他离开南柯回京，渐渐引来国王的猜忌与不满。这时，有人趁机把国家将倾之象扣在他身上。淳于棼先被软禁，不久被遣送回家。

返家途中，淳于棼幡然清醒，察觉自己不过是做了一场梦，却像度过了一辈子。他将梦境告诉同在的两位朋友，随后一起找到大槐树下的蚁穴，发现蚁穴形状竟如大槐安国一般。淳于棼从梦与蚁穴，领悟到富贵如浮云与世事变幻莫测。

故事即成语“南柯一梦”的由来，用以比喻人生如梦，富贵得失无常。

·梦境

当人的眼、耳、鼻、舌、身都睡觉时，唯有心（意识）还可以活动；虽没有实体，也像真的一样，上山下海，交际往来，称为“梦境”。在现实的人生，有的人喜欢做梦，因为一个梦增加了人生多少的岁月。梦境中，有的人一夜之间历经几十年，荣华富贵的过了一生。但也有人害怕做梦，因为梦境里诸多恐怖景象，往往一梦醒来，吓得浑身大汗淋漓，身心不安。

许多佛教经论都告诉我们，做梦的原因：有的是因体弱多病，有的是因日有所思，有的是因记忆恍惚，有的是因颠倒妄想；当然，也有人把梦境的一切，看成是未来即将发生的一种预兆。

其实，人生如梦，在如梦的人生中，又做了多少迷妄的梦？所以古人往往教诫吾人是“痴人说梦”。

·盲目

唐代永嘉玄觉禅师有句名言说：“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”，意思是当我们在做梦，梦中的喜怒哀乐、恐怖或快乐都显得无比真实。同样，凡夫未开悟前，虽然每天真切地感受着人生的悲欢离合、在六道中流转，但其实都处于一场大梦之中。因为执着于“我”和外界的真实性，才有了无尽的烦恼与业报。所以有智者就说：“大梦谁先觉，平生吾自知。”

梦，经常都会缠绕着我们的人生，如诗人杜牧的“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄倖名”，真是何苦来哉啊！梦，当然也有很多种类，有的人在睡眠中被打被杀，称为“恶梦”；在睡眠中，经历许多奇异的事情，例如从未见过的生物、从未到过的地方，称为“奇梦”。但也有人，把平时所学习、所思想的事物，又在梦中加以回忆、琢磨，称为“智梦”。

所谓梦，也只不过是人的心意识一种状况的显现罢了。一个人成年累月为人忙、为事忙，忙到最后却连自己的生死都不知，怎办呢？我们平时就要不断地觉悟，不要浪费时光，更不要等到黄粱梦醒了，才不知所措。在短暂的人生，不要幻想将来、好高骛远，要落实，不要让时光轻易流失，不要盲目追求那不究竟的尘劳之乐。