“炎热往往也能淬炼出内在的精华…”

分享信息：今年6月全球飙高温，人们被40摄氏度高温吓到，那该如何想像：住在50摄氏度的古人，如何世代生存？1913年7月10日，地球的最高温56.7摄氏度出现在美国的死亡谷。这是一个低于海平面、被周围高山包裹的盆地。高山阻挡潮湿空气，烈日曝晒岩石地表，形成强烈的“热穹顶”效应。中国“最热之境”、曾创49.6摄氏度的吐鲁番，也是类似的盆地地形。50摄氏度是人体的“危险红线”，能承受多久？在巨大的烤箱内，吸入50摄氏度的干燥热空气，肺部会像火烧一样，皮肤会在几分钟内晒伤。谁住在死亡谷里？是印地安原住民廷比沙苏肖尼族。不过，他们并不是“死守谷底”，而是发展出一套 “垂直迁移”游牧智慧。

不热时，他们会在绿洲旁搭起遮阳棚。这个季节他们不需要辛苦猎捕，主要消耗从山上搬下来的食物。夏季当谷底达到致命高温时，他们沿着小径到海拔3000公尺的山脉。山林凉爽，有高山泉水与松子。冬天高山开始积雪时，部落搬回谷底。死亡谷的冬天温暖如春，地下有高山融雪渗透的泉水，印地安人在绿洲种植玉米、豆类、采集野生植物。

住在“火盆”吐鲁番的古人更厉害，他们不迁徙，而是挖掘1500条、总长度达5000公里的地下水渠“坎儿井”，在沙漠创造惊人的葡萄绿洲，定居农业。他们引天山雪水入地，建出“地下万里长城”：不是一条渠，而是庞大的地下水利网路，而且是到现在还在使用。

老天虽然给了“热死人”的残酷， 但同时也给人类逆境求生的意志。当未来世界炽热夏日成为新常态，古人的智慧来得格外珍贵。

·情绪

地球所呈现各种不平衡现象，也是人类体内失衡状态的写照。人类若能永抱宽恕慈悲和平，外在的环境将变成温和的天气。所以，地球危机的根源在人类的念头。若我的心清净、善良、慈悲，则世界祥和，山河大地、树木花草都变得坚实而美好。若我们的念头不清净，起心动念损人利己，贪瞋痴慢恶念多，则必召感地球上多灾难。然而，要改变地球的现状不是一朝一夕的，个别力量除了可以号召更多人加入环保之外，还能够做的，就是面对它，适应它，不要因为冷热影响自己的情绪。

·淬炼

自然界的气候虽有冷热阴晴的变化，但气候的变化总不及人的情绪变化之快。每个人的一生，每一时、每一分、每一秒，都像气候变化。有的人，我们跟他亲近，就感觉他柔和的性格令人“如沐春风”；有的人，只要跟他在一起，他冷酷无情，充满深秋萧飒之气；有的人，喜怒无常，脾气不定，我们只有形容他“晴时多云偶阵雨”了。

当然，有人喜欢四季如春的气候，不冷也不热；有的人则觉得过于平澹而缺少变化的人生，不够刺激。其实，四季分明的地方，春风的和暖，夏日的炎热，秋霜的严寒，冬雪的凛冽；就像人也有四季变化的性格，有的人和煦温存像春天，有的人热情如火像夏天，有的人严肃冷澹像秋天，有的人枯木死灰像冬天。什么样的气候最可爱呢？人生什么样的性格才最为大家所接受？从气候变化里，我们还不能得到一点启发吗？炎热往往也能淬炼出内在的精华。所以，管他是寒、是热，能适应，就是本领。