“花是真善美的化身…”

分享信息：桂花，学名木樨，别名“十里香”，树性健壮，枝叶丰茂。其叶对生，呈椭圆形，中秋前后开花，农历八月尤显，故称八月为“桂月”。另有一种每年多次或连续开花者，四季现花踪，人称“四季桂”；还有一种丹桂，每月均能开花，八月开者最香，号称“月月桂”。

相传隋唐年间，有梵僧自天竺鹫岭而来，因八月常有桂籽落于杭州，唐人宋之问在《灵隐寺》一诗中写道：“桂子月中落，天香云外飘”；宋人苏轼亦有“桂魄飞来，光射处，冷浸一天秋碧”的描述。杨万里《丛桂》诗，进一步赋予桂花神祕色彩，云：“不是人间种，移从月里来。”将月中植桂传说相连，颇富诗意。

桂花自古即为中国特产，楚辞《九歌东皇太一》云：“奠桂酒兮椒浆”；现今最著名的，乃“北京桂花陈”。清代潘荣升《帝京岁时纪胜》即载：“于桂花飘香时节，精选待放之花朵……入罈密封三年……有开胃怡神之功”；以选自苏州含苞待放的金桂为香源，经浸制、过滤、调配等工艺精酿而成，色泽金黄、清澈明亮，香气和谐且味感醇厚，酸甜适口，入喉甘绵。

清代名医王孟英在《随息居饮食谱》指出：桂花“辛温，辟臭，醒酒化痰，蒸露浸酒，盐渍糖收，造点作馅，味皆香美悦口，亦可蒸茶油泽发”。事实上，桂树其籽可榨油，花、果、叶、根、皮均可入药，可谓用途广泛。伍稼青（台湾老一辈作家）《武进食单》中记一种桂花糖，谓：“将采下之桂花，过一晚放入瓷缸，和以白糖，拌匀，盖起，名曰桂花糖。可调作元宵及汤团之馅心，或以加入绿豆汤、白果汤等甜汤之中。南货店所售之桂花，则皆用盐渍，故其味微酸，久而弥香。”

·相应

分享清代澄波禅师的经典禅诗：“木樨盈树幻兼真，折赠家家拂俗尘；莫怪灵山留一笑，如来原是卖花人”；木樨指的是桂花，花叶开满枝桠，看起来似幻也似真，摘下花枝，可以供佛，还可美化环境；客厅里、案桌上摆放一盆花，又幽雅，又美丽，气氛又不俗，难怪人人喜欢花。花是真，花是善，花是美，花是真善美的化身，让人一见，不觉抖落了一身的俗尘。

“莫怪灵山留一笑，如来原是卖花人”，当初佛陀在灵山会上，对百万人天讲说佛法时，拈一朵花在手上，示现大众，弟子大迦叶遥望佛陀手上的花微微一笑，他的心与佛陀相应了，因此佛陀说：“我有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。”大迦叶尊者在灵山会上，透过对佛陀的一笑，继承了佛陀的正法，佛陀藉花传道，故幽默一点说：“如来原是卖花人”。

·喜悦

我们做人，何妨做一朵花，多给人一些欣赏、一些芬芳、一些气质、一些美感；怕的是做人像一根刺，逢人伤人，理事害事。我们的工作信条应该是“给人信心，给人欢喜，给人希望，给人方便”，我们与人相处，不给人失望，不给人灰心，不给人烦恼，不给人生气，不给人难堪；只给人欢喜，给人信心，给人希望，给人方便，这是多么美好的事！

澄波禅师的偈语，提醒我们要做灵山会上的那一朵花，给人喜悦！禅，就是一朵花，让人喜悦芬芳。