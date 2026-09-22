丁云鹏（1547—1628）是明代画家，说到明代画家，大家首先会想到董其昌、徐青藤、陈老莲，还会想到“明四家”。或许，丁云鹏和他们相比，知名度略低，但在我心目中，他是第一流的画家。上海博物馆、安徽博物院等馆藏的丁云鹏绘画只要拿出来展，我总会去看。最近两次看丁云鹏，是安徽博物院藏的《伏虎尊者图》和上海博物馆藏的《漉酒图》。

我对丁云鹏特别关注和赞美，大概有三个因素：其一，他是安徽休宁人，父亲丁瓒是名医，但爱好书画，藏品丰富。丁云鹏自小受益于父亲的艺术藏品。他生活在雕版、印书业发达的古徽州，对于徽派版画的发展起到重要作用。他和歙县虬村黄氏刻工合作，绘制了大量书籍插图和墨谱。我个人很喜欢徽州版画，所以对他在版画上的贡献格外推崇。其二，丁云鹏擅绘人物，尤其是他的白描释道人物最为著名，“远追吴道子、李公麟神韵；近与陈老莲、崔子忠成鼎足之势”，这个评价甚为公允。丁云鹏绘制的佛像、观音、罗汉，声名远扬，它们既是艺术品，也有安抚人心的教化功能。其三，他是茶痴，画了很多茶画，现在存世的几幅，为后世研究明代的饮茶空间和茶器陈设提供了第一手资料。徽州产茶，丁云鹏又有佛缘，“禅茶一味”体现在他的艺术中。丁云鹏的《煮茶图》，现藏无锡博物馆。画面右上部一棵盛开的白玉兰，玉兰花开之际正是春茶上市之时，看来，玉兰花和茶，是搭在一起的。

2023年，我去安徽歙县小溪村丛林寺参访，寺内存有24幅水墨白描观音壁画，十分珍贵。有幸得见，因缘殊胜。和山西寺庙里的彩绘壁画不同，徽州地区丛林寺的观音像是水墨白描，十分雅致。除了24幅观音像，大殿影壁背面还有一幅大壁画《十八罗汉图》，高2.6米，宽4.16米，由于粉墙剥脱严重，壁画已漶漫不清。