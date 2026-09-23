因为相信历史也相信文化的重要性，所以长大后决定从事文化历史相关的工作。后来有点阴差阳错地走进了电影历史的世界，从此，便与老片为伍。

老片看多了，久而久之也就习惯了那些不完美的地方，像是极度模糊不清的音质和画质，不完整的故事情节，有时还会有黑色或亮白色的斑点遍布整个画面。早期电影用赛璐璐片（celluloid film）拍摄，赛璐璐片缺乏化学稳定性，易燃，不容易保存。在不适当的环境里会自然降解，出现酸蚀、粘着、蜷缩、脆弱化的情况，有时还会自己燃烧起来。因此很多老片在被发现的时候，已经是千疮百孔，痕迹斑斑。

比尔·莫里森（Bill Morrison）的《赛璐璐之蚀》（Decasia，2002）正是一部聚焦于这般腐化状态的试验性电影。莫里森从资料馆和私人收藏家那里，取得了一些老录像作品的赛璐璐片，每一卷都呈现出不同程度的腐朽，莫里森就将这些影片剪辑在一起，搭配原创音乐，做成一部全新的影视作品。虽然都是一些珍贵的影像记录，但大家的注意力并不是投向这些赛璐璐片所承载的原初的影像，而是那些败坏的形状宛若珊瑚，宛若沙粒，宛若显微镜下肆意繁衍的细菌，宛若月食，宛若暴风雨后的一片狼藉。