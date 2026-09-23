今天是农历二十四节气中的“秋分”，因为寄望“秋收”丰盛，故又名“丰收节”。后天是中秋，因为十五月圆，所以也叫“团圆节”。

由1995至2026这32年的统计可见：秋分在中秋之前的年份有18次，占56%；但从1900到2056的157年大周期来看，‌秋分和中秋的先后顺序则各占一半——这是因为农历作为阴阳合历的置闰规律，秋分基本固定在阳历的9月22至24日之间；而中秋却会随“十九年七闰”而前后偏移，一般在西历9月7日至10月8日之间。有重合的吗？最近一次是1980年9月23日，下一次怕要等到2048年了。

中秋节的英译大抵有三：Mid-Autumn Festival、Mooncake Festival和Moon Festival。窃以为：Moon Festival最契合古代“月祭”的精神。二十四节气中最重要的“四节”是“二分”和“二至”：春分祭日、秋分祭月、夏至祭地、冬至祭天。中国古人根据天地日月的气运变化，为国家祭祀和农耕家事编订的农历，其实是非常科学的阴阳合历，所以不能英译为Lunar Calander——因为Lunar是指跟月亮或月球相关的事物。世界三大宗教中，只有伊斯兰教继续使用最古老的太阴历，那才是名副其实的Lunar Calander！然而，“回历”一般译为Islamic Calendar、Hijri Calendar或Muslim Calendar。小可斗胆建议：删除农历英译中的Lunar Calander，仅保留Chinese Calander。