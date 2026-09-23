我在合唱团数十年，参加过多个大型表演。不久前有幸参与本地新进合唱团“合悦唱团”的首个专场音乐会，除了享受熟悉的欢乐，也不期然重新体会“初心”和“小”的美好。

合唱团很小很年轻，致力于通过中文流行歌曲将合唱与现代音乐结合，让更多人欣赏合唱的魅力。由于规模小，并在小剧场演出，整体感觉格外亲近融洽。也因为是第一次专场，团员在台上特别投入和热情，加上趣味的互动，感染力十足，一些观众眼泛泪光。

音乐会有个别主题：年少时期、青春、电影世界以及自创歌曲。歌曲大多耳熟能详，纪念了过去特属的时代，让人回味无穷。

团员以复古形式重现年少的风情。《童年》《新谣三部曲》《凤凰花开的路口》以及《同桌的你》，勾起小时回忆。《可惜不是你》《记得》《至少还有你》和《那些年》，焕发浓郁的青春气息。

电影和自创歌曲都有正面意向。《萱草花》刻画母亲对女儿温柔的守护；《海洋之心》表现追梦的坚定；《大鱼》有辽阔无垠的想象；《如愿》传递对传承的敬重。自创方面，一首感谢疫情时医护人员的付出，一首借月亮传达思念和祝福，一首展现光点可以照亮彼此和前方。

演出时舞台屏幕上陆续映现一句句温情脉脉的话语， 如“最深沉、温柔的情感，往往藏在平凡的日子里”，耐人寻味。

当下感悟良深——人与人之间，可以因为“小”而自然地靠近。现代人在虚拟世界流连忘我，现实中却彼此疏离。演出现场那种“陌生的亲切”和“清新的温暖”的感受，很微妙温馨，正是现实里所缺所需的心灵体验。

合唱很美妙，当不同的声音和谐融合，可以感化人心。尤其是因为第一次而散发的诚挚清纯的情感，更会唤起大家某个最初的自己。那份感动和初心，最真也最美。

这场小型演出，让人心动，也发人深省：在现实中，如果我们能缔造和享有多一些这样的共情体验和集体记忆，也许可以活得更丰富鲜明。另外，在AI和功利主义当道的今天，当我们反思人性自然，探索精神价值时，也应保留和寻取时间和空间，给予自己多一些清新的温暖，活出自己优雅的姿态。