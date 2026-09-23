被誉为“翻译界哈佛”的蒙特雷国际研究学院去年宣布，将于2027年6月关停研究生项目和部分在线学位项目。中国高校近年来也在缩减文科生招生规模，优化调整相关专业，旨在培养文科和人工智能等理工技术交叉的复合型人才。不管是家长还是学生难免担忧：选了这门科系，以后的就业方向是什么？

前阵子，有幸受邀到本地一所特选中学给学生上翻译工作坊。同事知晓后，脱口而出：“现在还有人学翻译吗？”在能用AI工具一键生成译文的时代确实很难不存疑，学翻译还有价值吗？其实，AI并非横空出世，早在十多年前踏入翻译本科时，电脑辅助翻译和人机协作在业内已是大势所趋。只是无可否认，随着AI愈发强大，许多学科的门槛降低，翻译也将愈发普及化，愈发需要转型。然而，这并不代表学习翻译和语言本身变得不重要，恰恰相反。

翻译的第一步是理解——脱去语言外壳，理解语境、意义。而依赖AI翻译，我们往往很容易省略理解的过程，只看到眼前的结果。还记得开始学翻译时，老师最常和我说的是“别急”，要把基础打好。翻译前必须对原文及其上下文和逻辑关系理解透彻，再细细啄磨同一词汇的不同译法，反复思考、咀嚼不同语境下的适配度。或许是在笔译磨人性子的锻炼下，我渐渐喜欢上这种由浅入深的学习过程，及其体现的精益求精和匠人精神。