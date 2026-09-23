“要顾念到别人的立场…”

分享故事：年轻的石匠在荒山里挖到一块巨大的璞玉。它外表裹满了粗糙的泥沙和坚硬的黑壳，看起来和顽石没有两样。石匠直觉这是一块宝贝，于是提着锤子和凿子猛烈敲打，希望能快点看到里面的美玉。然而，由于用力过猛，黑壳裂开的同时，里面的玉石也崩出了好几条裂纹。

石匠觉得自己毁了一件珍宝，感到痛心。绝望中，他背着受损的玉石去拜访城里著名的老工匠。老工匠双目失明，却能雕刻出精美的玉器。老工匠伸出粗糙的手，顺着石头的纹理缓缓地摸索。他摸了很久。石匠忍不住问：“您在干什么？”老工匠吐出两个字：“琢磨。”老工匠说：“普通的石头用锤子砸就可以，但宝贝不行。你得先‘琢’——顺着它天然的纹路，一点点试探、去掉杂质，这叫摸清它的脾气；然后是‘磨’——用最细的沙子和水，一点点去掉它的锋芒，这需要耐性。你之前不是在雕刻，你是在宣泄你的急躁。”

从那天起，石匠决定留在老工匠住处，他每天用指尖去感受玉石的温度，用耳朵去听凿子碰击玉石时细微的声音变化。三年过去了，那块原本带有裂痕的璞玉，裂纹被巧妙地顺势雕成了翻滚的浪花，粗糙的黑壳变成了苍劲的礁石。在礁石与浪花之中，一条通体雪白、温润如脂的游鱼跃然而出，仿佛有了生命。

·考虑

凡事都应思前想后，左右考虑，这就是要我们“琢磨琢磨”。一件事情，能不能做？好不好做？应要琢磨。任何事情，要知道它正不正？善不善？也都应该琢磨。

说话，“琢磨琢磨”后再说，才不会得罪人；做事情，要“琢磨琢磨”，会不会讨人便宜；利益当前，要“琢磨琢磨”，会不会侵犯人家；荣誉临身，也要“琢磨琢磨”，堪不堪接受；投资也要“琢磨琢磨”，是否稳当；朋友论交，也要“琢磨琢磨”，看彼此是否真心真意。甚至结婚也要“琢磨琢磨”，是不是真的情投意合，甘愿奉献。

在社会上、家庭里，做人处事都应多些琢磨，例如开会发言，你先要琢磨，才不会信口开河，胡乱说话；写电邮、写文章都应要琢磨，推敲斟酌后，才能有自他的尊重。现在国会的议案，都要“三读通过”，所以一切事情都要琢磨，以免疏漏或有不到之处。

·公益

所谓琢磨，不是指站在自己的立场讲话，而要顾念到别人的立场；也不只是站在私利上发言，而要站在公益上立论。一件事情，虽然有益于我，但于公无益，应该琢磨再三，不可为也；虽然无益于我，但与众有益，琢磨再三，应尽力而为可也。

“琢磨琢磨”的意思，叫我们要周全，要四面俱到，要八面玲珑；不要说后悔的话，不要做后悔的事。名闻利养的前面，我要“琢磨琢磨”；是非得失时，更要“琢磨琢磨”。太过冲动，太过率直，没有经过琢磨，总会有一些缺陷。

所谓琢磨者，就是思前顾后，因为这个世界不是我个人的，话一出口就与人有关系，事一出手就与人有交道；我与无量相、无尽事物不能融和，再不琢磨，怎能相互融摄呢？人生的各种关系，举凡我与国家、我与社会、我与朋友、我与家族、我与爱情、我与事业、我与工作、我与思想……都应有密切关系；如果不琢磨，让各种关系融洽、和合，怎能够生存呢？